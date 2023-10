Έλληνες οπαδοί επιτέθηκαν υβριστικά στον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ στις δυο τελευταίες του αναρτήσεις στο Instagram μετά το «διπλό» της Ολλανδίας στη Νέα Φιλαδέλφεια.

O Βίρτζιλ Φαν Ντάικ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Ολλανδίας στην αναμετρηση με την Ελλάδα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο αρχηγός των Οράνιε και της Λίβερπουλ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι πέτυχε το γκολ που χώρισε τις δυο ομάδες και «έκοψε» τα φτερά της Εθνικής.

Ο 32χρονος στόπερ πανηγύρισε έξαλλα με μεγάλη μερίδα των οπαδών να τον θεωρούν προκλητικό και να τον γιουχάρουν. Από την πλευρά του ο υψηλόσωμος στόπερ στις δηλώσεις του μετά το ματς εκτός από τον αγωνιστικό χώρο της «OPAP Arena» επέκρινε και τους φιλάθλους για τη χρήση λέιζερ στα μάτια του κατά την εκτέλεση του πέναλτι.

Ο πολύπειρος σέντερ μπακ αυτές τις ώρες έκανε δυο αναρτήσεις στο Instagram και δέχτηκε χυδαίες υβριστικές επιθέσεις από Έλληνες οπαδούς.

Χαρακτηριστικά - μόνο... ενδεικτικά - κάποια από αυτά τα σχόλια:

«I love you I respect you but we the Greeks deserved it γ@μ* το σπίτι σου γ@μ*.

Π@!στ* βαν νταϊκ

Να πάθεις χιαστό ρε @ρ%4δ*

ΧΙΑΣΤΟ Π&*$%Σ ΓΙΕ

άντε βρε βλάκα γλύφατε λίγο τα α**&^%$%α του οδυσσέα

Γ@μ* την μάνα σ μπ@στ@ρδε$ γ@μ* την Ολλανδία σ

ΑΝΤΕ Γ@Μ!Σ*& ΜΩΡΗ Π*&Τ@ΝΑ ΒΑΝ Π@!ΤΣ$Ν

Να πεθάνει η μάνα σ μπ87#$@ε

Ρε γ@μ*μ@ν! π*&στ@ρ@ επειδή κερδίσατε την ελλαδαρα μας με πέναλτι κάνεις έτσι γ@μ$ την τύχη σου

Μακάρι μπουκάλια στο κεφάλι σου μια ζωή»