Πώς προκρίνεται η Εθνική Ελλάδας στην τελική φάση του Euro 2024

Η Εθνική Ελλάδας έχασε από την Ολλανδία και είδε τις ελπίδες της για πρόκριση στην τελική φάση του Euro 2024 μέσω των προκριματικών να εξανεμίζονται, ωστόσο υπάρχει και το Nations League

H Εθνική Ελλάδας πάλεψε, αλλά ηττήθηκε 1-0 από την Ολλανδία στην Opap Arena, με αποτέλεσμα οι «οράνιε» να σφραγίσουν τη δεύτερη θέση του ομίλου, πίσω από τη Γαλλία. Ωστόσο, η κληρονομιά των εμφανίσεων του Nations League είναι εδώ, προκειμένου να τη βοηθήσει να διεκδικήσει μέσω άλλης οδού το πολυπόθητο εισιτήριο για το Euro 2024, το οποίο θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2024 στα γήπεδα της Γερμανίας.

Το path της Εθνικής Ελλάδας μέσω του Nations League έχει «κλειδώσει» και ο μοναδικός τρόπος για να αλλάξουν τα δεδομένα είναι κάποια από τις ομάδες που το συγκρότημα του Γκουστάβο Πογιέτ θα βρει μπροστά του, να καταφέρει να προχωρήσει απευθείας από τα προκριματικά του Euro 2024. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο έως ακατόρθωτο.

H Ελλάδα έχει τεθεί επικεφαλής του δεύτερου γκρουπ της League C του Nations League, χάρη στην πολύ καλή της πορεία στη διοργάνωση. Αντίστοιχα επικεφαλής είναι το Καζακστάν στο τρίτο γκρουπ και η Γεωργία στο τέταρτο. Η Τουρκία, που ήταν πρώτη στο Group 1 κέρδισε την απευθείας πρόκριση από τα προκριματικά του Euro 2024 και το Λουξεμβούργο, που ήταν δεύτερο με 11 βαθμούς, παίρνει τη θέση της.

Πώς προκύπτουν τα ζευγάρια; Με βάση τη βαθμολογία τους στο Nations League, στο League C. Η Γεωργία συγκέντρωσε 16 βαθμούς, η Ελλάδα 15, η Τουρκία 13, το Καζακστάν 13 και το Λουξεμβούργο 11. Ο πρώτος, λοιπόν, αντιμετωπίζει τον τέταρτο και ο δεύτερος τον τρίτο. Από τη στιγμή που η Τουρκία προκρίθηκε απευθείας, τη θέση της παίρνει το Λουξεμβούργο.

Οι ομάδες αυτές θα βγάλουν το εισιτήριο για τη Γερμανία, με τα ζευγάρια να χωρίζονται ως εξής:

21/03/2024: Γεωργία - Λουξεμβούργο

21/03/2024: Ελλάδα - Καζακστάν

26/03/2024: Γεωργία/ Λουξεμβούργο - Ελλάδα/Καζακστάν

Το Καζακστάν ηττήθηκε από τη Δανία με 3-1 στο τελευταίο του ματς και βρίσκεται στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, ισόβαθμό με τη Φινλανδία. Οι διπλές νίκες επί της Βόρειου Ιρλανδίας έχουν κρατήσει σε απόσταση τους Βρετανούς και απόψε (17/10) αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Φινλανδία. Αν επικρατήσει, τότε θα φτάσει τους 16 βαθμούς, τη στιγμή που η Δανία αντιμετωπίζει το αδύναμο Σαν Μαρίνο.

Στη συνέχεια, οι Δανοί έχουν μπροστά τους την πρώτη Σλοβενία, διεκδικώντας την πρώτη θέση του ομίλου, ενώ κλείνουν τις υποχρεώσεις τους στο Μπέλφαστ. Το Καζακστάν, από την άλλη, έχει μπροστά του δύο δύσκολα παιχνίδια και όλα δείχνουν ότι δεν θα καταφέρει να πετύχει την απευθείας πρόκριση.

Τα επόμενα ματς του Καζακστάν

