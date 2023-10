Τα έκανε... θάλασσα ο Μόιμιρ Τσίτιλ που ισοφάρισε με το χέρι κόντρα στην Αλβανία σε 1-1 αλλά αφενός το γκολ του να ακυρώνεται και αφετέρου είδε τη δεύτερη κίτρινη και άφησε την Τσεχία με δέκα παίκτες.

Αυτή ήταν μια... στιγμή παραφροσύνης από τον Μόιμιρ Τσίτιλ, μιας και ο Τσέχος επιθετικός πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος! Στο 40ο λεπτό της αναμέτρησης κόντρα στην Αλβανία, ο 24χρονος έκανε το 1-1 για την ομάδα του, σπρώχνοντας ωστόσο την μπάλα με χρήση του χεριού του σαν άλλος Μαραντόνα.

Ο Ντάνιελ Μάκελι όμως αντιλήφθηκε την παράβαση και ακύρωσε το γκολ του Τσίτιλ. Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Τσέχος είδε και τη δεύτερη κίτρινη κάρτα (την πρώτη την είχε δει 14 λεπτά πριν) και άφησε την ομάδα με δέκα παίκτες!

clearly not handball, referee clearly robbed czech republic here by sending off mojmir chytil and disallowing the goal#czealb pic.twitter.com/0vyYJ6O7xL