Παρότι τραυματίστηκε στο τελευταίο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα, ο Λαμίν Γιαμάλ κλήθηκε κανονικά στην εθνική Ισπανίας

Σε μια απόφαση που έχει σηκώσει «θύελλα» αντιδράσεων -κυρίως στη Βαρκελώνη- προχώρησε η ομοσπονδία της Ισπανίας, εν όψει των αγώνων για τα προκριματικά του Euro 2024.

Και αυτό διότι, παρότι ο Λαμίν Γιαμάλ τραυματίστηκε στο τελευταίο παιχνίδι της Μπαρτσελόνα απέναντι στη Γρανάδα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της «ρόχα», Λουίς ντε λα Φουέντε, αποφάσισε να καλέσει κανονικά τον 16χρονο για τις αναμετρήσεις με τις Σκωτία και Νορβηγία.

Lamine Yamal is on his way to Spain, while slightly limping: https://t.co/CEOKlUpGzA

Πρόκειται ωστόσο για μια απόφαση που «κρύβει» δόλο, καθώς η Ισπανία θέλει να «τελειώσει» οριστικά όποιες ελπίδες έχει το Μαρόκο για τυχόν ανατροπή με την εθνική ομάδα στην οποία θα αγωνίζεται ο Γιαμάλ.

Όπως αναφέρουν τα ισπανικά Μέσα, η «ρόχα» θέλει να αγωνιστεί ο 16χρονος ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα τουλάχιστον σε ένα από τα δύο παιχνίδια, έτσι ώστε ο Γιαμάλ να φτάσει τις τρεις συμμετοχές με τη χώρα και να μην έχει το δικαίωμα να αλλάξει εθνική ομάδα.

The RFEF want Lamine Yamal to play at least one match during this International Break in order to reach 3 matches with Spain and end his chances of playing for Morocco forever.



— @partidazocope pic.twitter.com/w0piACTNfj