Χωρίς τον Στίβεν Μπέργκχαους θα αγωνιστεί στα δύο ματς «φωτιά» με Γαλλία και Ελλάδα η Ολλανδία.

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής για την Ολλανδία, εν όψει των αναμετρήσεων απέναντι στη Γαλλία (13/10) και την Ελλάδα (16/10), για τα προκριματικά του EURO 2024, καθώς όπως γνωστοποίησε η ομοσπονδία των «οράνιε», ο Στίβεν Μπέργκχαους «κόπηκε» από την αποστολή του Ρόναλντ Κούμαν.

Ο Ολλανδός εξτρέμ του Άγιαξ φέρεται να ταλαιπωρείται από έναν τραυματισμό που δεν του επιτρέπει να αγωνιστεί τόσο κόντρα στους «τρικολόρ», όσο και απέναντι στη «γαλανόλευκη», στην αναμέτρηση που αναμένεται να κρίνει σε μεγάλο βαθμό και την πορεία του ομίλου.

Τη θέση του Μπέργκχαους πήρε ο αριστερός φουλ μπακ της Τσέλσι, Ίαν Μάατσεν. Ο 31χρονος δεν βρίσκεται πάντως στα βασικά πλάνα του Κούμαν, καθώς στα δύο τελευταία παιχνίδια δεν αγωνίστηκε ούτε λεπτό, με την τελευταία του συμμετοχή με το εθνόσημο να έχει καταγραφεί τον Μάρτιο, απέναντι στο Γιβραλτάρ.

