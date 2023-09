Σύμφωνα με την «Bild», έγινε η πρώτη επαφή με τον ατζέντη του Γιούλιαν Νάγκελσμαν προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις ώστε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της εθνικής Γερμανίας.

Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν είναι ο εκλεκτός της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Γερμανίας για την θέση του προπονητή της εθνικής ομάδας της χώρας. Μετά την απόλυση του Χάνσι Φλικ, ο οποίος έγινε ο πρώτος τεχνικός στην ιστορία της ομάδας που απολύεται, ο πρώην τεχνικός της Μπάγερν Μονάχου αποτελεί την πρώτη επιλογή της ομοσπονδίας.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Κρίστιαν Φαλκ της «Bild», έγινε ήδη η πρώτη επαφή μεταξύ της ομοσπονδίας και του ατζέντη του, Βόλκερ Στρούτ προκειμένου να ακολουθήσουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών για να συμφωνηθούν οι όροι μίας πιθανής συνεργασίας τους.

Ο θρυλικός Ρούντι Φέλερ που κάθισε στον πάγκο της ομάδας στο πρόσφατο φιλικό παιχνίδι κόντρα στην Γαλλία, όπου τα «πάντσερ» επικράτησαν με 2-1, θα παραμείνει στον ρόλο του αθλητικού διευθυντή της ομάδας.

