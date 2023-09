Ο προπονητής του Λουξεμβούργου δεν άντεξε την εικόνα της ομάδας του κι έφυγε για τα αποδυτήρια αμέσως μετά το 8-0 της Πορτογαλίας.

Τη μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας της πανηγύρισε η Πορτογαλία, η οποία ακόμα και χωρίς τον Κριστιάνο Ρονάλντο στις τάξεις της ισοπέδωσε το Λουξεμβούργο με 9-0.

Μπορεί βέβαια για τους Πορτογάλους η βραδιά να εξελίχθηκε με ιδανικό τρόπο, όμως για τους φιλοξενούμενους ήταν ο απόλυτος εφιάλτης.

Ιδίως για τον προπονητή της ομάδας, Λουκ Χόλτζ, ο οποίος μετά το 8-0 των γηπεδούχων στο 83΄ σήκωσε τα χέρια ψηλά και αποχώρησε για τα αποδυτήρια! Λίγο πριν το τελικό σφύριγμα πάντως επέστρεψε πίσω στον πάγκο...

Luxembourg's manager just abandoned his players after the 8th goal, he walked back to the dressing room by himself 😭pic.twitter.com/WbpcD3O8TQ