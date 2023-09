Ο Κώστας Τσιμίκας είναι στην κορυφή της λίστας των ντριμπλέρ, που αφορούν τα παιχνίδια των προκριματικών του Euro 2024.

Ο αριστερός μπακ της Λίβερπουλ είναι στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας των ντριμπλέρ έχοντας το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας μεταξύ 85 ποδοσφαιριστών, το οποίο φτάνει 93,3% και έχει επιχειρήσει 16 ντρίμπλες με τις 14 να είναι επιτυχημένες.

Ο Τσιμίκας μετράει τρία 90λεπτα κόντρα σε Ιρλανδία, Γαλλία και Ολλανδία, ενώ αγωνίστηκε και 85 λεπτά στο πρώτο παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας στα προκριματικά του Euro 2024.

