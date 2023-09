Ενός λεπτού σιγή σε όλα τα ευρωπαϊκά ματς για τα θύματα στο Μαρόκο έως τις 21 Σεπτεμβρίου

Η UEFA ενημέρωσε πως σε όλους τους αγώνες έως τις 21 Σεπτεμβρίου θα τηρείται ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από τον φονικό σεισμό στο Μαρόκο.

Απέραντη θλίψη σκόρπισε στο πέρασμά του ο φονικός σεισμός στο Μαρόκο, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον χίλιους ανθρώπους και άφησε πίσω του συντρίμμια και καταστροφές.

Μπροστά στον όλεθρο που ξέσπασε στην αφρικανική χώρα, η UEFA δεν έμεινε αμέτοχη και αποφάσισε να τιμήσει τη μνήμη των θυμάτων!

Συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ενημέρωσε πως σε όλους τους αγώνες στο διάστημα 10 - 21 Σεπτεμβρίου θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, κάτι που θα ισχύει τόσο για εθνικές όσο και συλλόγους.

Όπερ σημαίνει πως η παραπάνω οδηγία θα ισχύσει και για τον αγώνα της Ελλάδας απέναντι στο Γιβραλτάρ (10/9), αλλά και για τις πρεμιέρες των Champions, Europa και Conference League.

UEFA will be holding a moment of silence at all upcoming national team and club competition matches as of tomorrow and until 21 September, in memory of the victims of the tragic earthquake in Morocco.



The thoughts of European football are with the people of Morocco in these…