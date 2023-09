Με έντονο άρωμα... Παναθηναϊκού κύλησε η βραδιά για τη Σλοβενία, η οποία με δυο γκολ του Σπόραρ και ασίστ του Τσέριν προηγήθηκε με 4-2 επί της Βόρειας Ιρλανδίας.

Τρία γκολ με συνδρομή του... Παναθηναϊκού για τη Σλοβενία. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Αντράζ Σπόραρ, ο οποίος μετά το 1-0 υπέγραψε και το 4-2 των Σλοβένων κόντρα στη Βόρεια Ιρλανδία. Αφού νωρίτερα είχε προειδοποιήσει με δοκάρι, ο φορ του τριφυλλιού έφυγε στο «ξέφωτο» και ντρίμπλαρε τον αντίπαλο τερματοφύλακα για να σημειώσει το δεύτερο προσωπικό του τέρμα σε κενή εστία (56΄). Νωρίτερα ο συμπατριώτης και συμπαίκτης του στον Παναθηναϊκό, Άνταμ Τσέριν, είχε μοιράσει την ασίστ στον Σέσκο που είχε γράψει προσωρινά το 3-1 (42΄).

ANDRAŽ ŠPORAR AT THE DOUBLE TO DOUBLE THE LEAD!!!

BENJAMIN ŠEŠKO 🇸🇮(2003) WITH HIS SECOND GREAT ASSIST OF THE NIGHT!!!#EURO2024

📽️ @QureshiJustThatpic.twitter.com/4XCEIlbQ7U