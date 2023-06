Ο 38χρονος σούπερ σταρ αστειεύτηκε μετά το παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Ισλανδία ζητώντας απ΄τον cameraman να μην ζουμάρει στο πρόσωπό του ώστε να μη φανούν οι ρυτίδες.

Ο αειθαλής Πορτογάλος επιθετικός Κριστιάνο Ρονάλντο δεν δείχνει κανένα σημάδι... επιβράδυνσης, αφού πέτυχε 14 γκολ σε 19 συμμετοχές στην Αλ Νασρ και έγινε ο πρώτος άνθρωπος που έφτασε τις 200 διεθνείς συμμετοχές με το εθνόσημο. Η συνταξιοδότηση φαίνεται να απέχει ακόμη πολύ για τον άλλοτε σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά ο πέντε φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας αναγνώρισε ότι ακόμη και ο ίδιος δεν μπορεί να παραμείνει νέος για πάντα κατά τη διάρκεια μιας ανάλαφρης στιχομυθίας του με έναν cameraman, ενώ βρισκόταν στην αποστολή της Πορτογαλίας για τα προκριματικά του Euro 2024.

Αφού βοήθησε την Πορτογαλία να φτάσει στη νίκη με 1-0 επί της Ισλανδίας, ο «CR7» βρέθηκε μετά τον αγώνα στη μικτή ζώνη για δηλώσεις. Ενώ ετοιμαζόταν για τις ερωτήσεις που θα ακολουθούσαν, αστειεύτηκε με όσους βρίσκονταν πίσω από την κάμερα καθώς έκαναν ζουμ στο πρόσωπό του: «Όχι πολύ κοντά! Πάρα πολλές ρυτίδες!», φαίνεται να λέει αστειευόμενος.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

“Not too close, eh! Too many wrinkles” 🤣#OptusSport pic.twitter.com/4sKBiNKKtw