Η μαγική ντρίμπλα του Κβίτσα Κβαρατσχέλια στην αναμέτρηση της Κύπρου με την Γεωργία που έγινε viral στα Social Media.

O Κβίτσα Κβαρατσχέλια μπορεί να μην σκόραρε ή να έδωσε ασίστ στην νίκη της Γεωργίας επί της Κύπρου στη Λάρνακα για τα προκριματικά του Euro 2024, όμως έκανε την ενέργεια του ματς. Ο 22χρονος διεθνής εξτρέμ της Νάπολι σε μια φάση «κόλλησε» την μπάλα στο πόδι του, «άδειασε» τον Χαραλάμπους και στη συνέχεια πέρασε και τον Γκόγκιτς. Μπορεί από αυτή τη φάση να μην προέκυψε κάτι για τη Γεωργία, όμως ήταν πραγματικά... μαγική και θέλει πόλλα replay για να την καταλάβεις.

The drag-back from Kvaratskhelia here is outrageous! 🤯



Stuck to him like a magnet 🧲⚽️pic.twitter.com/FjwbJ0roDt