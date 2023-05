Με τους Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς και Αντρίγια Ζίβκοβιτς στην αποστολή της θα αντιμετωπίσει η εθνική Σερβίας την Ιορδανία σε φιλικό και τη Βουλγαρία στο πλαίσιο των προκριματικών του Euro τον Ιούνιο.

Διπλή εκπροσώπηση Δικεφάλων στην προεπιλογή της αποστολής της εθνικής Σερβίας για τα προσεχή ματς των προκριματικών του EURO.

Ο Ντράγκαν Στόικοβιτς κάλεσε τόσο τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς της ΑΕΚ όσο και τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ, για τη φιλική αναμέτρηση με την Ιορδανία (19:00) και το επίσημο ματς κόντρα στην Βουλγαρία εκτός έδρας (20/6).

Δείτε αναλυτικά τις κλήσεις του Σέρβου τεχνικού:

Serbia squad named for the friendly vs Jordan & Euro qualifier vs Bulgaria.



Great to see Djordje Petrovic get a call & a much deserved return to the national team for Mijat Gacinovic.



Mitrovic, Radonjic, Veljkovic & Terzic are absent due to injuries. pic.twitter.com/1HRvym9Zlo