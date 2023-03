Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ένωσε το διάσημο «siuuu», μαζί με τη χαρακτηριστική κίνηση με τα στραυρωμένα χέρια στο στήθος, που υιοθέτησε λίγο πριν αποχωρήσει από τη Γιουνάιτεντ, πραγματοποιώντας έναν νέο πανηγυρισμό στο παιχνίδι της Πορτογαλίας με το Λουξεμβούργο.

Μετά τον απογοητευτικό αποκλεισμό στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ από το Μαρόκο τον Δεκέμβριο, όπου ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν κατά βάση αναπληρωματικός, ο πέντε φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας βρήκε ξανά την επαφή του με τα αντίπαλα δίχτυα. Κόντρα στο Λιχτενστάιν σκόραρε δύο φορές, κι ακολούθησαν ακόμα δύο τέρματα το βράδυ της Κυριακής (26/03) στο παιχνίδι της Πορτογαλίας με το αδύναμο Λουξεμβούργο (6-0). Ο 38χρονος έκανε μάλιστα έναν διαφορετικό πανηγυρισμό στο πρώτο του τέρμα!

Εδώ και χρόνια κάνει το περίφημο «siuu» που φυσικά έχει γίνει viral και ένας από τους πιο εμβληματικούς πανηγυρισμούς στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Πιο πρόσφατα, στο τελευταίο του πέρασμα από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τον είδαμε να κάνει μια άλλη κίνηση, με τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος και τα μάτια κλειστά. Το οποίο όπως διευκρινίστηκε πρόκειται για ένα αστείο στα αποδυτήρια των Κόκκινων Διαβόλων, με τον Πορτογάλο να μιμείται τη στάση του σώματος που έχει στο πούλμαν της αποστολής όταν κοιμάται.

Το βράδυ της Κυριακής ο «CR7» συνδίασε και τα δύο σε έναν πανηγυρισμό.

Δείτε τον:

Every youngster on the planet will mimic this Cristiano Ronaldo celebration in the coming days 🐐 pic.twitter.com/X8efBelb98