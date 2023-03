Όμορφες εικόνες στο «Wembley» λίγο πριν από τη σέντρα του Αγγλία - Ουκρανία, με τους ποδοσφαιριστές των δυο ομάδων να στέλνουν ηχηρό μήνυμα για την παύση του πολέμου.

Καθώς τα τύμπανα του πολέμου συνεχίζουν να κρούουν στα εδάφη της Ουκρανίας, στο «Wembley» το ποδόσφαιρο πρόταξε για ακόμα μια φορά το σήμα της ειρήνης.

Τη στιγμή που Άγγλοι και Ουκρανοί ποδοσφαιριστές βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο στο πλαίσιο της μεταξύ τους αναμέτρησης για τα προκριματικά του Euro, αμφότερες οι πλευρές κράτησαν στα χέρια τους μια σημαία της Ουκρανίας που έφερε πάνω της τη λέξη ειρήνη.

Την ίδια ώρα πάνω από 4.500 χιλιάδες σημαιάκια στα χρώματα της Ουκρανίας δέσποζαν στις κερκίδες του «Wembley» σε μια εντυπωσιακή εικόνα με ξεκάθαρο μήνυμα για το τέλος των εχθροπραξιών.

England players unite with Ukraine players and show their support by holding up a Ukraine flag with 'PEACE' written on it. 🇺🇦❤️ pic.twitter.com/U3ZKYzGSjg