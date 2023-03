Γουόκερ για το ματς με Ελλάδα: «Ελπίζουμε να βγούμε στο γήπεδο και να τους... πληγώσουμε» (vid)

Ο 34χρονος μεσοεπιθετικός Λίαμ Γουόκερ και ρέκορντμαν συμμετοχών στο Γιβραλτάρ θέλησε να βγάλει αποφασιστικότητα με τις δηλώσεις του. Αποστολή, Πορτογαλία: Δημήτρης Τομαράς.

Ο Γουόκερ ήταν ο παίκτης που είχε σκοράρει στο 1-4 της Ελλάδας με το Γιβραλτάρ το 2016. Μιλώντας στο περιθώριο του αγώνα με την Ελλάδα ως ο παίκτης με τις πιο πολλές συμμετοχές με την ομάδα του επισήμανε μεταξύ άλλων (προφανώς θέλοντας να ανεβάσει και τη δική του ψυχολογία και της ομάδας του): «Έχουμε θετική εικόνα για την ομάδα μας. Καλή αύρα σε αυτό που μπορούμε να κάνουμε στο γήπεδο και ελπίζουμε να βγούμε στο γήπεδο και να τους... πληγώσουμε με ένα καλό αποτέλεσμα.

