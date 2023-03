Χαμός λίγο πριν το παιχνίδι μεταξύ Ιταλίας και Αγγλίας στη Νάπολη, με τη φωτογραφία ενός Άγγλου οπαδού με σημαία που προσβάλει τη μνήμη του Ντιέγκο Μαραντόνα να κυκλοφορεί στα social media και τους Ναπολιτάνους οπαδούς να τον «καταζητούν».

Ήδη το κλίμα στη Νάπολη είναι πολεμικό εν όψει της πρεμιέρας των προκριματικών του Euro και του ματς της Ιταλίας απέναντι στην Αγγλία, το οποίο θα φιλοξενήσει το «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα». Η αμφιλεγόμενη ενέργεια ενός Άγγλου οπαδού ωστόσο φαίνεται πως έριξε ακόμα περισσότερο... λάδι στη φωτιά.

Ο συγκεκριμένος φίλος των Τριών Λιονταριών έκανε το ταξίδι για το παιχνίδι και σε φωτογραφία που ανέβηκε στα social media εμφανίζεται να κυκλοφορεί στην πόλη του ιταλικού νότου με μια σημαία της χώρας του, η οποία φέρει μήνυμα που προσβάλει τη μνήμη του Θεού των Ναπολιτάνων, Ντιέγκο Μαραντόνα, που «έφυγε» πριν δύο χρόνια.

