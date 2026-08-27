Η ΑΕΚ του Νίκολιτς σε 13 μήνες ξεπέρασε την ΑΕΚ οχτώ σεζόν στην Ευρώπη μαζί!

Ο Ανδρέας Δημάτος αναλύει τα ευρωπαϊκά πεπραγμένα του Μάρκο Νίκολιτς στην τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ με τους βαθμούς, που έχει προσφέρει στον ελληνικό συντελεστή, να ξεπερνούν τις οχτώ προηγούμενες σεζόν της ομάδας με τετραπλασιασμό του κιτρινόμαυρου συντελεστή.

Τα νούμερα είναι αμείλικτα όσον αφορά την ευρωπαϊκή βελτίωση της ΑΕΚ από πέρυσι το καλοκαίρι, όταν επικεφαλής της τεχνικής της ηγεσίας ανέλαβε ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο Σέρβος τεχνικός πήρε το τιμόνι της ομάδας έχοντας μπροστά του από τον Ιούλιο του 2025 τρεις προκριματικούς γύρους προκειμένου να βρεθεί στη League Phase του Conference League.

Mία ΑΕΚ που ξεκινούσε την περσινή σεζόν με συντελεστή στο ξεκίνημα της ευρωπαϊκής περιόδου 2025-26 στους 6,500 βαθμούς, έναν από τους χαμηλότερους στην ευρωπαϊκή της ιστορία και σε μία θέση πολύ πιο κάτω από την 159η στην οποία είχε τερματίσει την προηγούμενη χρονιά.

Δεκατρείς μήνες μετά με τον Σέρβο τεχνικό στον πάγκο η ΑΕΚ έχει καταφέρει κάτι περισσότερο από το να τετραπλασιάσει αυτόν τον συντελεστή και να τον πάει στους 28,500 βαθμούς, σε μια αύξηση που υπολογίζεται σε κάτι περισσότερο από 400%!

Για να γίνει ακόμα πιο κατανοητό…

Από τους 28,500 βαθμούς στους οποίους βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο ευρωπαϊκός συντελεστής 5ετίας της ΑΕΚ, οι 22,000 βαθμοί έχουν κατακτηθεί επί των 13 μηνών της προπονητικής θητείας του Μάρκο Νίκολιτς.

Με απλά μαθηματικά από τον Ιούλιο του 2025 μέχρι και τον Αύγουστο του 2026 η ΑΕΚ έχει προσφέρει στον ελληνικό συντελεστή στην Ευρώπη συνολικά 29,500 βαθμούς, οι οποίοι δεν υπολογίζονται όλοι στον δικό της συντελεστή, αφού οι βαθμοί των προκριματικών προσμετρώνται μόνο υπέρ της χώρας.

22,000 βαθμούς πέρυσι με την παρουσία της στο Conference League και 7,500 βαθμοί μέχρι σήμερα από τους αγώνες με τη Λέφσκι και την πρόκριση στη League Stage του Champions League.

Για να βρούμε αυτό το νούμερο στο άμεσο ευρωπαϊκό παρελθόν της ΑΕΚ πρέπει να προσθέσουμε τους βαθμούς των οχτώ αμέσως προηγούμενων ευρωπαϊκών της σεζόν και να φτάσουμε μέχρι το μεγαλύτερο μέρος των 10,500 βαθμών που προσέφερε στην Ελλάδα την περίοδο 2017-18 με την παρουσία της στο Europa League!



Από τότε μέχρι και πέρυσι δεν έχει καν συμπληρώσει ούτε προσθετικά τις επιδόσεις των τελευταίων δεκατριών μηνών με τον Μάρκο Νίκολιτς στην τεχνική της ηγεσία.

Ακόμα και οι εννιά ευρωπαϊκές νίκες σε αυτούς τους δεκατρείς μήνες είναι όσες έκανε τα προηγούμενα πέντε χρόνια στις συμμετοχές της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις!

Και κάπως έτσι η ΑΕΚ σε χρόνο ρεκόρ κατάφερε να βελτιώσει σε υποφερτά επίπεδα, σε σχέση με την ευρωπαϊκή της ιστορία, τη θέση της στη βαθμολογία της UEFA.

Aπό την 159η θέση στην οποία ολοκλήρωσε τη σεζόν 2024-25 και την 91η στην οποία ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν, έχει ήδη καταφέρει να ανέβει στην 72η θέση στη βαθμολογία της UEFA, η οποία είναι και η καλύτερη στην οποία έχει βρεθεί από τη σεζόν 2010-11 και μετά!