Το ιδιοφυές τρικ του Νίκολιτς για την αποφόρτιση όλων ενόψει τελικού... αστεριών!

Ο Γιώργος Τσακίρης υποκλίνεται στον Σέρβο τεχνικό και την ικανότητα του με τα λόγια του να αποβάλει τη τεράστια πίεση από όλους στην ΑΕΚ...

Ένα σημαντικό κομμάτι της προετοιμασίας της εκάστοτε ομάδας πέρα από το αγωνιστικό πριν από κρίσιμες αναμετρήσεις, στην περίπτωσή μας της ΑΕΚ ενόψει του τελικού με την Λέφσκι Σόφιας (26/8, 22:00, Live από το Gazzetta) για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της UEFA, το Champions League και την (6η για την Ένωση) συμμετοχή της στο κύριο μενού του ...κόσμου των αστεριών, είναι η δουλειά που εστιάζει στην πνευματική προετοιμασία όλων. Όχι μόνο της ομάδας, δηλαδή των ποδοσφαιριστών, όπου είναι το πλέον σημαντικό κομμάτι, αλλά για όλους μέσα, έξω και γύρω από το ποδοσφαιρικό τμήμα προκειμένου να προκύψει ουσιαστικής αποφόρτιση των "κιτρινόμαυρων", αλλά ακόμη και του κόσμου, μιας και από παντού δύναται να προκληθεί και να μεταφερθεί στο καθαρά αγωνιστικό η πίεση η οποία συνιστά τεράστιο ...εχθρό και δύναται να καταπιεί σχέδια, ιδέες, πλάνα αν ποτίσει και επηρεάσει τους πρωταγωνιστές. Διότι όλα στο κεφάλι (μας) είναι! Κάτι το οποίο γνωρίζει σε απόλυτο βαθμό ο Σέρβος τεχνικός της πρωταθλήτριας και γι' αυτό δουλεύει μέρες, όχι μόνο το τελευταίο 24ωρο αλλά μετά τον αγώνα με τον Ηρακλή, σε αυτό το κομμάτι με τους παίκτες του.

Για τον Δικέφαλο είναι εξαιρετικά σημαντικό να μην ...πνίγουν από το πρέπει οι πρωταγωνιστές και φυσικά αυτοί δεν είναι μόνο οι ποδοσφαιριστές. Αν στον κόσμο ποτίσει η ιδέα ότι πρέπει να προκριθεί η ΑΕΚ και θα συνιστά αποτυχία θα κυριευθούν και εκείνοι από την πίεση και το «πρέπει» με αποτέλεσμα το βράδυ του αγώνα άθελά τους να το μεταφέρουν και στην ομάδα, στους παίκτες, κάτι που φυσικά γνωρίζει και έχει καταλάβει απόλυτα ο Μάρκο Νίκολιτς, όπως αποδείχθηκε στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για τον αγώνα με την Λέφσκι Σόφιας. Διότι πρόκειται για πανέξυπνο άνθρωπο και όχι απλά έναν εξαιρετικά ικανό προπονητή ποδοσφαίρου, αλλά μια προσωπικότητα που γνωρίζει πότε και κυρίως πώς πρέπει να λειτουργήσει προκειμένου να προκαλέσει την αποφόρτιση ΟΛΩΝ και όχι μόνο του γκρουπ του στο ποδοσφαιρικό τμήμα, όποιο και όσο μεγάλο και αν είναι το διακύβευμα για τους κιτρινόμαυρους και το αγωνιστικό κομμάτι...

Κάτι το οποίο αποδείχθηκε με το ιδιοφυές τρικ του Σέρβου τεχνικού της πρωταθλήτριας Ελλάδας στη διάρκεια των δηλώσεων του στα ΜΜΕ πριν τη τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Ο Νίκολιτς αναφερόμενος στην αποψινή (22:00) αναμέτρηση με την Λέφσκι Σόφιας πέρασε το μήνυμα της «υπέροχης βραδιάς» τόσο εύκολα όσο και ουσιαστικά με αποτέλεσμα πραγματικά να καταφέρει να αποφορτίσει ποδοσφαιριστές και κόσμο. Πιο συγκεκριμένα οι αναφορές προς στη συγκεκριμένη κατεύθυνση δεν ήταν λίγες και ο τεχνικός της Ένωσης ξεκίνησε λέγοντας: «Η ΑΕΚ έχει κάνει ένα μεγάλο ταξίδι αν σκεφτείτε που ήμασταν ένα χρόνο πριν. Και αν μας έλεγε κάποιος ότι θα ήμασταν ένα ματς πριν το Champions League θα του λέγαμε “είσαι τρελός;”. Αλλά είμαστε εδώ χάρη στην αφοσίωση και τις θυσίες. Αύριο θα είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου». Το μήνυμα ξεκάθαρο προς όλους: κάναμε περισσότερα από όσα κανείς περίμενε και ήλπιζε, το ματς απόψε το βράδυ με τους Βούλγαρους, είναι γιορτής και χαράς για όλους στην Ένωση!

Στη συνέχεια υπογράμμισε για το ματς και τον αντίπαλο πως «θα το απολαύσουμε, θα είμαστε ανταγωνιστικοί, θα απολαύσουμε την ατμόσφαιρα. Είναι ένα παιχνίδι όπως όλα τα άλλα. Έντεκα εναντίον έντεκα. Αυτό είναι. Κάποιες φορές τα πράγματα ξεπερνάνε το ποδοσφαιρικό. Αλλά είναι ένα ματς. Έχουμε τη δυνατότητα να παίξουμε στην έδρα μας ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι. Αναμένω μια υπέροχη βραδιά». Οι λέξεις που χρησιμοποίησε ο Νίκολιτς οπως διαπιστώνει κανείς εύκολα είναι μία προς μία στην κατεύθυνση της αποφόρτισης και αποβολής της πίεσης σε κάθε κομμάτι που είναι απαραίτητο να συμβεί αυτό. Διότι τα μηνύματα στον κόσμο είναι (και εκεί) ξεκάθαρα και αφορούν κυρίως το να χαρούν την βραδιά, να δημιουργήσουν μια ατμόσφαιρα γιορτής, μια κατάσταση που θα την απολαύσουν όλοι στην ΑΕΚ και θα βοηθήσει την ομάδα, δεν θα την αγχώσει.

Όλα αυτά τα έκανε ο Μάρκο Νίκολιτς και ορατά, να φαίνονται δηλαδή κιόλας στο μάτι όλων, στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ο μιας και... έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο και η γλώσσα του σώματος. Ο Σέρβος προπονητής της ΑΕΚ ήταν χαλαρός, ευδιάθετος, ευχάριστος και δεν παρέλειψε να κάνει πλάκα, χιούμορ στο τέλος αυτής, γιατί αν δεν το δείξεις αυτό που προσπαθείς να πετύχεις, δεν θα γίνει πιστευτό και το μήνυμά σου δεν θα περάσει πουθενά εκτός του ποδοσφαιρικού τμήματος, τη στιγμή που οφείλει να το εμπεδώσει σημαντικά και το κοινό σου. Επαναλαμβάνω άλλωστε ο Νίκολιτς τα έχει πει και δουλέψει αυτά στους ποδοσφαιριστές του Δικέφαλου ξανά και ξανά μετά τον αγώνα με τον Ηρακλή, γιατί δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη... Τεράστια υπόκλιση λοιπόν για άλλη μια φορά στον μετρ των προκρίσεων και της επιτυχίας (και) της Ένωσης ήδη έως σήμερα για το ιδιοφυές τρικ του και τον έξυπνο τρόπο επιχείρησης της αποφόρτισης και αποβολής της πίεσης από την ομάδα...

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε από το πρωί και ανυπομονούμε όλοι για να ζήσουμε μια υπέροχη βραδιά στην Νέα Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ!