Ποιος αντέχει τον αποκλεισμό και πόσο «ζυγίζει» η πρόκριση καθενός

Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για τις τέσσερις ευρωπαϊκές μάχες των ελληνικών ομάδων και τα όρια... αντοχής και θραύσης σε περίπτωση αποκλεισμού τους.

Πόσο μεγάλη ευκαιρία είναι αυτή που παρουσιάζεται εφέτος στην ΑΕΚ το ξέρουν καλά τα στελέχη της και το προπονητικό τιμ. Δεν μπορώ να γνωρίζω αν το έχουν συνειδητοποιήσει και οι παίκτες της, οι περισσότεροι εκ των οποίων δεν έχουν αγωνιστεί ποτέ σε League Phase του Champions League, με την παλιά ή τη νεότερη μορφή του. Και δεν είναι μόνο το πασιφανές, δηλαδή τα minimum 23 εκατομμύρια ευρώ, την οποία ενδεχομένως να τη βοηθήσουν για επιπλέον δυο – τρεις απαραίτητες κατά τη γνώμη μας προσθήκες στην αμυντική της γραμμή. Είναι το «κρίμα», το «γαμώτο», το «γιατί» να πετάξει στα σκουπίδια μια τόσο σπουδαία ευκαιρία, την οποία δημιούργησε μόνη της με πολύ κόπο και με την ελαφρά βοήθεια της τύχης η οποία τελικά την έφερε στο γκρουπ των ισχυρών, απέναντι σε μια ομάδα κατώτερη μεν, αλλά ικανή για όλα. Απέναντι σε μια ομάδα που γκρέμισε το… καθεστώς της Λουντογκόρετς στη χώρα της, έχει παίξει 10 επίσημα ματς, είναι αήττητη στα προκριματικά του Τσου Λου με τρεις σερί προκρίσεις, έχει τέσσερις Βραζιλιάνους, δυο Πορτογάλους, δυο Κολομβιανούς, έναν Ισπανό και προφανώς έχει τη ζαριά της για να σηκώσει το τραπέζι παίζοντας για πρώτη φορά στην ιστορία της με τα μεγαθήρια της διοργάνωσης.

Η ΑΕΚ δεν έχει παιχνίδια, δεν έχει ρυθμό κι αυτό είναι μέγα ζήτημα για τον Νίκολιτς. Γι’ αυτό κι ας μην περιμένουμε πολλούς νέους στην ενδεκάδα, μόνο τους «απαραίτητους». Φαβορί είναι, αν παίξει με σκληράδα και μαχητική νοοτροπία θα έχει πολλές πιθανότητες να περάσει, θετικό ότι η ρεβάνς θα διεξαχθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά το ποδόσφαιρο είναι απρόβλεπτο και όλη η πίεση είναι στην πλευρά της. Δεν θα… διαλυθεί αν αποτύχει, αλλά τέτοιες ευκαιρίες είναι σπάνιες τη σήμερον ποδοσφαιρική μέρα και η απογοήτευση για το «βήμα παραπάνω», τον ενθουσιασμό σε όλους, τα έξτρα χρήματα και το σεντόνι θα ξεπεραστεί δύσκολα…

Ο ΠΑΟΚ στην πιο δύσκολη φάση

Σε πολύ πιο δύσκολη θέση είναι σαφώς ο ΠΑΟΚ. Όχι μόνο λόγω της φρέσκιας πώλησης του «Ντέλια» και της ατμόσφαιρας που έχει δημιουργηθεί, αλλά και με αγωνιστικά κριτήρια, καθώς η εμφάνισή του αμυντικά στις Βρυξέλλες ήταν για… πέντε γκολ. Με τέτοια απόδοση ανασταλτικά ο Δικέφαλος θα περάσει την Μπραν μόνο με ποδοσφαιρικό θαύμα. Aν ο κόουτς Λίσι πιστεύει ότι ο δρόμος της πρόκρισης περνά από την επίτευξη τριών – τεσσάρων γκολ εναντίον των Νορβηγών που έχουν 24 επίσημα παιχνίδια στα πόδια τους, είναι κατανοητό, αλλά όχι και απόλυτα εφικτό, όπως φάνηκε και εναντίον της Αντερλεχτ, η οποία ασφαλώς είναι πολύ ανώτερη μιας ομάδας που προκρίθηκε στην παράταση επί του Απόλλωνα Λεμεσού και είναι έκτη στο πρωτάθλημα, στο -17 από την επικεφαλής Μπόντο Γκλιμτ! Το τελευταίο που χρειάζεται ο ΠΑΟΚ σ’ αυτό το timing της απόλυτης γκρίνιας, εσωστρέφειας και αμφισβήτησης του Ιβάν Σαββίδη ενόσω ακόμα προσθέτει κομμάτια στο παζλ είναι ο ευρωπαϊκός καναπές. Αν δεν τα καταφέρει, ουδείς μπορεί να προβλέψει τι θα ακολουθήσει στο αγωνιστικό τμήμα. Αν προκριθεί, κερδίζει ηρεμία που θα του δώσει χρόνο ανασύνταξης και περισσότερη πίστη στον καινούριο κόουτς, τουλάχιστον σε πρώτη φάση.

Ο πιεσμένος Παναθηναϊκός θα αναπνεύσει αν προκριθεί

Ο Παναθηναϊκός είναι επίσης σε πολύ δύσκολη θέση. Υπό πίεση. Οι εμφανίσεις με την CSKA 1948 (ειδικά στο πρώτο ματς του ΟΑΚΑ) δεν ήταν ικανοποιητικές, η ενδεκάδα έχει πολλούς νέους, τα προβλήματα στην πολύ soft μεσαία γραμμή είναι εμφανή, ο Κάνγκουα και το… επόμενο 6-8άρι αναμένονται, Καλάμπρια και Κρίστιανσεν είναι ακόμα στα πιτς, ο Νίστρουπ έκανε πάρα πολλά λάθη στη ρεβάνς της Σόφιας και ασφαλώς η Χράντετς Κράλοβε είναι πολύ πιο ανταγωνιστική από την Πάξι και τους Βούλγαρους.

Όμως από την άλλη, ο Ντέσερς είναι πάλι εδώ. Και ο Τετέι είναι εδώ και κυρίως ο Λιβάι! Και επιστρέφει και ο Τσάπρας. Και ο Πένια έχει βελτιωθεί και το δίδυμο στόπερ Ντε Φράι – Φαν Ντρόνγκελεν μάλλον είναι το καλύτερο από την εποχή του ογκόλιθου Ροντρίγκο Μολέδο και ο Γιάγκουσιτς πάει μια χαρά εφέτος. Δεν θα πανηγυριστεί πολύ η πρόκριση, αν και θα έπρεπε, διότι για μια σχεδόν ολοκαίνουρια ομάδα θα είναι σπουδαίο θεμέλιο για μια αληθινά «καλή χρονιά». Αντιθέτως, ένας αποκλεισμός, ειδικά αν θυμηθεί κάποιος σχετικά πρόσφατες βραδιές σημαντικών νοκ άουτ προκριματικών όπως με τη Μαρσέιγ, τη Λανς και τη Σαχτάρ, θα προσθέσει τεράστιο βάρος και τόνους αμφισβήτησης σε έναν οργανισμό που ζητά όσο τίποτα μια ανάσα τώρα στην αρχή. Για να δούμε τι θα δούμε!

Ο ΟΦΗ δεν έχει τίποτα να χάσει, μόνο να κερδίσει ως αουτσάιντερ

Last, but not least, ο ΟΦΗ. Play offs Europa League. Εχει… δεμένο το γαϊδαρό του. Αν αποκλειστεί από την CSKA Σόφιας θα μετατεθεί στη League Phase του Conference League. Αν τα καταφέρει εναντίον των Βούλγαρων, θα κληθεί να κολυμπήσει στα πολύ βαθιά. Αλλά δεν τον φοβόμαστε τον ΟΦΗ. Ούτως ή άλλως ωφελημένος θα είναι από το εφετινό του ταξίδι, που θα τον «μεγαλώσει» ακόμα περισσότερο. Σκεφτείτε ότι ο Αρης μένει πάλι εκτός ομίλων ευρωπαϊκής διοργάνωσης, δείτε τι γίνεται με τα εισιτήρια διαρκείας ειδικά μετά τον τελικό του Super Cup με την ΑΕΚ και αναλογιστείτε πόσο… έχει μεγαλώσει η «φωτιά».

Με το ταλέντο που διαθέτει μεσοεπιθετικά μοιάζει απίθανο να μην σκοράρει, αλλά η πρόκριση θα εξαρτηθεί από την άμυνα, όπου εμφανώς έχει τα προβλήματά του. Απέναντι σε ομάδα που πέταξε έξω διαδοχικά Καραμπάγκ και Μακάμπι Τελ Αβίβ με τριάρα στη Σόφια και έχει ήδη παίξει δέκα επίσημα ματς σε Ευρώπη και πρωτάθλημα, οι Κρητικοί είναι μέγα αουτσάιντερ. Αλλά, ασφαλώς, δεν θα πάθουν και τίποτα αν αποκλειστούν.