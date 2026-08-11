Ναϊμέγκεν - Ολυμπιακός: Το οφσάιντ και η ακύρωση του γκολ στις καθυστερήσεις
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Η Ναϊμέγκεν βρήκε δίχτυα απέναντι στον Ολυμπιακό στις καθυστερήσεις αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ.
Ένα γκολ του Σίρχαους με κεφαλιά στις καθυστερήσεις του αγώνα έφερε το 2-1 για τη Ναϊμέγκεν ενάντια στον Ολυμπιακό, εντούτοις το τέρμα ακυρώθηκε για οριακό οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης, με το 1-1 να μην αλλάζει και την αναμέτρηση να οδηγείται στην παράταση.
@Photo credits: INTIME
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