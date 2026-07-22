Ομόνοια - Καϊράτ Αλμάτι 1-0: Άντεξε με δέκα και έκανε βήμα πρόκρισης
Προβάδισμα πρόκρισης για την Ομόνοια, που επιβλήθηκε 1-0 της Καϊράτ Αλμάτι εντός έδρας στον πρώτο αγώνα ανάμεσα στις δύο ομάδες για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League.
Οι πρωταθλητές Κύπρου πήραν το προβάδισμα με σουτ του Ανδρέου μέσα από την περιοχή στο 13' μα έμειναν με παίκτη λιγότερο στο 34', όταν αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για σκληρό μαρκάρισμα ο Νεγκό.
Αναμενόμενα, οι Καζάκοι είχαν την υπεροχή στη συνέχεια του ματς μα δεν κατάφεραν να διασπάσουν την άμυνα των γηπεδούχων, που στο 87' γλίτωσαν όταν η προσπάθεια του Τουγιακμπάγεφ σταμάτησε στο δοκάρι.
Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 29 του μήνα στο Αλμάτι, με τον νικητή του ζευγαριού να αντιμετωπίζει στον 3ο προκριματικό γύρο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης εκείνον του Λέφσκι Σόφιας-Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα.
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