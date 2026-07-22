Ομόνοια - Καϊράτ Αλμάτι 1-0: Άντεξε με δέκα και έκανε βήμα πρόκρισης

Γιάννης Πολιάς
Ομόνοια - Καϊράτ Αλμάτι 1-0: Άντεξε με δέκα και έκανε βήμα πρόκρισης

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Παρότι έπαιζε με παίκτη λιγότερο από το 34ο λεπτό, η Ομόνοια επιβλήθηκε 1-0 της Καϊράτ Αλμάτι και έκανε βήμα πρόκρισης για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Προβάδισμα πρόκρισης για την Ομόνοια, που επιβλήθηκε 1-0 της Καϊράτ Αλμάτι εντός έδρας στον πρώτο αγώνα ανάμεσα στις δύο ομάδες για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Οι πρωταθλητές Κύπρου πήραν το προβάδισμα με σουτ του Ανδρέου μέσα από την περιοχή στο 13' μα έμειναν με παίκτη λιγότερο στο 34', όταν αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για σκληρό μαρκάρισμα ο Νεγκό.

Αναμενόμενα, οι Καζάκοι είχαν την υπεροχή στη συνέχεια του ματς μα δεν κατάφεραν να διασπάσουν την άμυνα των γηπεδούχων, που στο 87' γλίτωσαν όταν η προσπάθεια του Τουγιακμπάγεφ σταμάτησε στο δοκάρι.

Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 29 του μήνα στο Αλμάτι, με τον νικητή του ζευγαριού να αντιμετωπίζει στον 3ο προκριματικό γύρο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης εκείνον του Λέφσκι Σόφιας-Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα.

 

@Photo credits: OMONOIA FC/Facebook
     

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