Football Meets Data: Τι προβλέπει για ΑΕΚ, Ολυμπιακό στο Champions League
Τα προκριματικά του διασυλλογικών διοργανώσεων της UEFA μπαίνουν σιγά σιγά στη ζωή μας, με ΑΕΚ και Ολυμπιακό να είναι οι εκπρόσωποί μας στο Champions League και να ρίχνονται στην... αρένα τον Αύγουστο.
Η μεν Ένωση, θα βρεθεί στα playoffs και ευελπιστεί πως θα καταφέρει να μπει στους ισχυρούς του μονοπατιού των πρωταθλητών, ενώ οι Ερυθρόλευκοι θα ξεκινήσουν έναν γύρο πριν, στον 3ο προκριματικό γύρο, όντες δεδομένα στους ισχυρούς.
Τις προβλέψεις του σχετικά έκανε το Football Meets Data, που... βλέπει τους Κιτρινόμαυρους να ανεβαίνουν όντως στους ισχυρούς και να αντιμετωπίζουν μία εκ των Τσέλιε, Ομόνοιας, ΛΑΣΚ Λιντς, Αάρχους και Βίκινγκ. Τυχόν αποκλεισμό των Δανών από τη Λεχ Πόζναν θα κάνει... χαλάστρα στην ελληνική ομάδα, που όμως βολεύεται και με τον αποκλεισμό Ερυθρού Αστέρα, Ντινάμο Ζάγκρεμπ ή Σλόβα Μπρατισλάβας στον 2ο προκριματικό γύρο.
Όσο για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, δίνεται να περνά από τον 3ο προκριματικό και να μπαίνει, αναμενόμενα, στους ανίσχυρους των playoffs, με Λιόν και Μπόντο/Γκλιμτ να είναι οι επικρατέστεροι πιθανοί αντίπαλοι.
Projected seedings in 🔵 UCL PO, as of 10 July.— Football Meets Data (@fmeetsdata) July 10, 2026
If 🇵🇱 Lech knocks out 🇩🇰 Aarhus in Q2, they will then be seeded in PO, with 🇬🇷 AEK Athens dropping back to unseeded.
Unless one of 🇷🇸 C. zvezda, 🇭🇷 Dinamo or 🇸🇰 Slovan fail in Q2.
In the league path the seedings are fixed, as… pic.twitter.com/WbFOaV8nFf
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