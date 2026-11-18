Ρεπορτάζ από την Πορτογαλία μιλούν για την κατάσταση του Φώτη Ιωαννίδη έπειτα από τον τραυματισμό που αποκόμισε στον αγώνα με την Ολλανδία.

Η πορτογαλική «Abola» έδωσε ένα update σχετικά με την κατάσταση του Φώτη Ιωαννίδη, έπειτα από τον τραυματισμό που αποκόμισε στον αγώνα της Εθνικής Ελλάδος με την Ολλανδία, που του στέρησε τη συμμετοχή του και στο ματς με τη Σερβία.

Με την επιστροφή του στη Λισαβώνα εκείνος αξιολογήθηκε από το ιατρικό επιτελείο της Σπόρτινγκ, μετά και τις εξετάσεις που είχε κάνει στη χώρα μας και πάρθηκε από κοινού η απόφαση να μην χρησιμοποιηθεί στο παιχνίδι του Κυπέλλου το Σάββατο (21/11) απέναντι στην Ουνιάο Ντα Σέρα προκειμένου να προφυλαχθεί και να είναι έτοιμος για τα δύσκολα ματς που έρχονται σε Ευρώπη και πρωτάθλημα με Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (25/11) και Πόρτο (29/11).

Υπενθυμίζουμε πως ο 26χρονος επιθετικός έχει πραγματοποιήσει φέτος 15 συμμετοχές με τα «λιοντάρια» σκοράροντας δύο γκολ και δίνοντας τρεις ασίστ σε κάτι περισσότερο από 500 αγωνιστικά λεπτά.