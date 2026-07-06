Δημοσίευμα της A Bola εξηγεί πως ο Γιώργος Βαγιαννίδης θέλει να αποδείξει ότι η Σπόρτινγκ δεν έκανε λάθος που τον απέκτησε.

Έτοιμος για τη δεύτερή του σεζόν στην Πορτογαλία για λογαριασμό της Σπόρτινγκ Λισαβόνας είναι ο Γιώργος Βαγιαννίδης, που παρέα με τον Φώτη Ιωαννίδη συνθέτουν το ελληνικό δίδυμο στην ομάδα του Ρουί Μπόρζες.

Την περασμένη σεζόν, ο Παναθηναϊκός έβαλε στα ταμεία του περί τα 12 εκατ. ευρώ από τον πορτογαλικό σύλλογο για να δώσει το «οκ», όμως δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, καταγράφοντας συνολικά 32 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και μοιράζοντας 7 ασίστ.

Το συμβόλαιό του με τα «Λιοντάρια» έχει ισχύ έως το 2030 και τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχει πίεση για ενδεχόμενη πώλησή του. Μάλιστα, η A Bola αναφέρει πως ο 24χρονος έχει βάλει στόχο να αποδείξει πως η περσινή σεζόν δεν ήταν ενδεικτική της ποιότητάς του και να πείσει ότι τα χρήματα που έδωσαν οι Πορτογάλοι δεν πήγαν... χαμένα.