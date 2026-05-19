Συλαϊδόπουλος: «Ευγνώμων για κάθε στιγμή με τη Ρίο Άβε»

Με μια ανάρτηση στα social media ο Συλαϊδόπουλος ευχαρίστησε τη διοίκηση και τους φιλάθλους της Ρίο Άβε για τη στήριξη.

Ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος μετά τον Μάρτιο άλλαξε την αγωνιστική εικόνα της Ρίο Άβε και την έκανε να αναρριχηθεί στην 12η θέση του πορτογαλικού πρωταθλήματος. Ο Έλληνας τεχνικός πρόσφατα δε ερωτηθείς για το μέλλον του στον πάγκο του πορτογαλικού συλλόγου, τόνισε πως η νέα σεζόν πιθανότατα θα τον βρει ξανά στο τιμόνι της ομάδας, με την οποία να θυμίσουμε έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027.

Μετά το τέλος της σεζόν ο Συλαϊδόπουλος έκανε μια ανάρτηση στους προσωπικούς του λογαριασμούς και ευχαρίστησε τη διοίκηση και τους φιλάθλους για την εμπιστοσύνη.

«Πρώτη σεζόν στην Πορτογαλία. Πρώτη σεζόν στη Ρίο Άβε. Ευγνώμων για κάθε στιγμή.

Προς τη διοίκηση, το επιτελείο, τους παίκτες και όλους όσοι δουλεύουν πίσω από τα φώτα: ευχαριστώ για την προσπάθεια και την εμπιστοσύνη.

Προς τους φιλάθλους μας: ευχαριστώ για τη στήριξη σε κάθε αγώνα. Εσείς κάνετε αυτόν τον σύλλογο και αυτή την πόλη ξεχωριστούς.

Remamos juntos» ανέφερε χαρακτηριστικά.

