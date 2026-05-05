Μπενφίκα: Θέλει νίκες για Champions League, αλλά θα καταγράψει αρνητική πρωτιά
Μετά από τέσσερα χρόνια, η Πόρτο στέφθηκε ξανά πρωταθλήτρια Πορτογαλίας, με την Μπενφίκα να έχει εκμεταλλευτεί πλήρως την κατάρρευση της Σπόρτινγκ Λισαβόνας και να είναι το φαβορί για την έξοδο στο Champions League.
Όλα αυτά με τους Αετούς να είναι ακόμα αήττητοι στο πρωτάθλημα, μετρώντας φέτος 22 νίκες και δέκα ισοπαλίες! Προκειμένου να πάει σίγουρα στα προκριματικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο πρέπει να κάνει το 2/2 ενάντια σε Μπράγκα και Εστορίλ, ωστόσο αν καταφέρει να διατηρήσει το αήττητο μέχρι τέλους, θα καταγράψει μία απίθανη αρνητική πρωτιά...
Βλέπετε, η Μπενφίκα είναι ήδη στη λίστα των ευρωπαϊκών συλλόγων που έχουν βγάλει σεζόν αήττητοι δίχως να κατακτήσουν το πρωτάθλημα, καθώς της είχε συμβεί τη σεζόν 1977/78, με την Πόρτο να στέφεται και τότε πρωταθλήτρια. Άλλες έξι ομάδες έχουν να επιδείξουν κάποιο ανάλογο... κατόρθωμα, όμως οι Αετοί θα γίνουν οι πρώτοι που θα το έχουν πετύχει δύο φορές...
Οι ομάδες που έμειναν αήττητες και δεν πήραν πρωτάθλημα στην Ευρώπη:
- 1951 Σπαρτάκ Σόφιας (Βουλγαρία)
- 1977/78 Μπενφίκα (Πορτογαλία)
- 1978/79 Περούτζια (Ιταλία)
- 1985/86 Γαλατάσαραϊ (Τουρκία)
- 1998/99 Όμπιλιτς (Γιουγκοσλαβία)
- 2007/08 Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)
- 2024/25 Σέριφ Τιρασπόλ (Μολδαβία)
