Ο Βαγγέλης Παυλίδης μίλησε στο επίσημο κανάλι της Μπενφίκα για τα παιδικά του χρόνια και το ποδόσφαιρο στις αλάνες με τους φίλους του.

Όπως κάθε παιδί, έτσι και ο Βαγγέλης Παυλίδης έπαιζε ποδόσφαιρο σε χωμάτινες ή τσιμεντένιες αλάνες, κάνοντας με τους φίλους του όνειρα πως μια μέρα θα σκοράρει στο Champions League.

Η σκληρή δουλειά, η αφοσίωση και το ταλέντο έκαναν όλα αυτά πραγματικότητα για τον Έλληνα στράικερ, που μετράει ήδη 9 γκολ στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση με τη φανέλα της Μπενφίκα. Και φυσικά, δεν ξεχνάει από που ξεκίνησε.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο επίσημο κανάλι των «Αετών», ο 27χρονος αναφέρθηκε στα παιδικά του χρόνια, όταν με τους φίλους του έπαιζαν στις αλάνες, έχοντας για δοκάρια... τσάντες και παίζοντας σε τοίχους. «Γύριζα σπίτι με ματωμένα γόνατα και η μαμά μου φώναζε!», εξομολογείται, συνεχίζοντας πως τότε το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν το συναίσθημα χαράς που του προσέφεραν αυτές οι απλές στιγμές.