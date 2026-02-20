Παυλίδης: «Γύριζα με ματωμένα γόνατα και η μαμά μου φώναζε» (vid)
Όπως κάθε παιδί, έτσι και ο Βαγγέλης Παυλίδης έπαιζε ποδόσφαιρο σε χωμάτινες ή τσιμεντένιες αλάνες, κάνοντας με τους φίλους του όνειρα πως μια μέρα θα σκοράρει στο Champions League.
Η σκληρή δουλειά, η αφοσίωση και το ταλέντο έκαναν όλα αυτά πραγματικότητα για τον Έλληνα στράικερ, που μετράει ήδη 9 γκολ στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση με τη φανέλα της Μπενφίκα. Και φυσικά, δεν ξεχνάει από που ξεκίνησε.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο επίσημο κανάλι των «Αετών», ο 27χρονος αναφέρθηκε στα παιδικά του χρόνια, όταν με τους φίλους του έπαιζαν στις αλάνες, έχοντας για δοκάρια... τσάντες και παίζοντας σε τοίχους. «Γύριζα σπίτι με ματωμένα γόνατα και η μαμά μου φώναζε!», εξομολογείται, συνεχίζοντας πως τότε το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν το συναίσθημα χαράς που του προσέφεραν αυτές οι απλές στιγμές.
