Ο πρόεδρος της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Φρεντερίκο Βαράντας, εξαπέλυσε επίθεση στην Πόρτο.

Μπορεί να έχει περάσει πάνω από μία εβδομάδα από το επεισοδιακό 1-1 ανάμεσα σε Πόρτο και Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ωστόσο το τρίτο ημίχρονο του ντέρμπι κορυφής της Primeira Liga καλά κρατεί...

Με δηλώσεις του, ο πρόεδρος των Λιονταριών, Φρεντερίκο Βαράντας, σχολίασε τόσο την καταγγελία των Δράκων για τα... φιλάκια που έστειλε από την κερκίδα, όσο και τη συμπεριφορά των ανθρώπων του Ντραγκάο.

Όπως είπε, «δεν ήταν προκλητικά (σ.σ. τα φιλιά), με έμαθαν από μικρό πως η καλύτερη απάντηση στο μίσος είναι η αγάπη. Αναφορικά με όσα έγιναν, τα αφήνω να περάσουν. Δίνει κίνητρο στους αντιπάλους το να δείχνεις μικρότητα. Η Σπόρτινγκ, όταν είναι γηπεδούχος και παίζει με την πρωτοπόρο, την Πόρτο στην περίπτωση αυτή, το κάνει με αξιοπρέπεια.

Τα ψέματα και οι ανακοινώσεις από πλευράς Πόρτο έχουν μόνο έναν στόχο, να αποφύγουν να μιλήσουν για τα σημαντικά. Οι πετσέτες του Ρούι Σίλβα εκλάπησαν, τα ball boys έκρυβαν τις μπάλες, αυτό είναι κάτι που δεν βλέπεις στην Ευρώπη αλλά μόνο στην Αφρική».