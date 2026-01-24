Περίπου 200 οπαδοί της Μπενφίκα επισκέφθηκαν το προπονητικό κέντρο και ζήτησαν τον λόγο από τον Ζοσέ Μουρίνιο και τους συνεργάτες του για τα άσχημα αποτελέσματα.

Κόκκινος συναγερμός έχει σημάνει τις τελευταίες εβδομάδες στη Μπενφίκα, η οποία έχει μείνει πολύ πίσω στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος με δέκα βαθμούς να τη χωρίζουν από την πρωτοπόρο Πόρτο.

Η ήττα από τη Γιουβέντους στο Τορίνο με 2-0 στο Champions League φαίνεται πως αποτέλεσε τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τους οργανωμένους, με περίπου 200 βαθμούς να επισκέπτονται το προπονητικό κέντρο και να ζητούν τον λόγο από τον Ζοσέ Μουρίνιο και τον πρόεδρο της ομάδας.

Κατόπιν διαβουλεύσεων επετράπη η είσοδος σε τέσσερις οπαδούς που είχαν ρόλο εκπροσώπου των οργανωμένων και συναντήθηκαν με τον Πορτογάλο προπονητή, τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, καθώς και με τους τέσσερις αρχηγούς: Νίκο Οταμέντι, Αντόνιο Σίλβα, Φρέντρικ Άουρσνες και Τομάς Αραούχο.

Σε ανακοίνωση που ακολούθησε η Μπενφίκα ενημέρωσε πως επρόκειτο για μια αυθόρμητη επίσκεψη των οπαδών και κατόπιν σχετικής άδειας οργανώθηκε συνάντηση με ανθρώπους του συλλόγου.

Η ανακοίνωση της Μπενφίκα:

«Μια ομάδα φιλάθλων της Μπενφίκα επισκέφθηκε αυθόρμητα και ειρηνικά τις εγκαταστάσεις της ομάδας στο Σεϊσάλ το πρωί του Σαββάτου 24 Ιανουαρίου. Κατόπιν πρόσκλησης και άδειας του γενικού διευθυντή, Μάριο Μπράνκο, τους επετράπη η είσοδος στις εγκαταστάσεις και οργανώθηκε συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν επίσης ο τεχνικός διευθυντής Σιμάο Σαμπρόσα, ο προπονητής Ζοσέ Μουρίνιο και οι αρχηγοί της ομάδας Νίκο Οταμέντι, Αντόνιο Σίλβα, Φρέντρικ Άουρσνες και Τομάς Αραούχο.

Η συζήτηση διεξήχθη σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού, εγκάρδιας επικοινωνίας και δημιουργικού πνεύματος, ολοκληρώθηκε δε με τη διαβεβαίωση για ενισχυμένη δέσμευση στην ενότητα, η οποία είναι πιο απαραίτητη από ποτέ σε αυτή τη φάση, ενόψει των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Μπενφίκα έως το τέλος της σεζόν»