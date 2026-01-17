Ρίο Άβε - Μπενφίκα: Αυτογκόλ του Ντόι κόντρα στην Μπενφίκα του Παυλίδη
Η Ρίο Άβε υποδέχεται την Μπενφίκα σε έναν ακόμα ελληνικό... εμφύλιο, με την ομάδα του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου να βρίσκεται να χάνει από νωρίς 2-0 από τους Αετούς και τον Ανδρέα Ντόι να συμβάλει, άθελά του, στο προβάδισμα αυτό!
Στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης, ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού βρέθηκε στην πορεία της μπάλας μετά από γύρισμα από τα δεξιά και την είδε να παίρνει απίστευτη τροχιά, καταλήγοντας στα δίχτυα της ομάδας του! Λίγο αργότερα δε, ο Ντόι προσπάθησε να εξιλεωθεί, όμως το μακρινό του σουτ σταμάτησε στο δοκάρι... Βασικός για τη Ρίο Άβε είναι επίσης ο Αθανασίου, ενώ ο Παυλίδης βρέθηκε, αναμενόμενα, στο αρχικό σχήμα των φιλοξενούμενων.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Ο Μουρίνιο έσταξε... μέλι για τη Ρίο Άβε του Συλαϊδόπουλου: «Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι»
- Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Πού θα δείτε Ολυμπιακός - Μαρούσι, το ντέρμπι του Μάντσεστερ και τη μάχη της Εθνικής
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Μάντσεστερ Σίτι: Πού θα δείτε τις ευρωπαϊκές μάχες