Άτυχος στάθηκε στο ματς της Ρίο Άβε με την Μπενφίκα ο Ανδρέας Ντόι, που πέτυχε ένα εντυπωσιακό αυτογκόλ.

Η Ρίο Άβε υποδέχεται την Μπενφίκα σε έναν ακόμα ελληνικό... εμφύλιο, με την ομάδα του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου να βρίσκεται να χάνει από νωρίς 2-0 από τους Αετούς και τον Ανδρέα Ντόι να συμβάλει, άθελά του, στο προβάδισμα αυτό!

Στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης, ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού βρέθηκε στην πορεία της μπάλας μετά από γύρισμα από τα δεξιά και την είδε να παίρνει απίστευτη τροχιά, καταλήγοντας στα δίχτυα της ομάδας του! Λίγο αργότερα δε, ο Ντόι προσπάθησε να εξιλεωθεί, όμως το μακρινό του σουτ σταμάτησε στο δοκάρι... Βασικός για τη Ρίο Άβε είναι επίσης ο Αθανασίου, ενώ ο Παυλίδης βρέθηκε, αναμενόμενα, στο αρχικό σχήμα των φιλοξενούμενων.