Ενώ το καλοκαίρι του 2024 είχε αφήσει τον Ράφα Σίλβα ελεύθερο, τώρα η Μπενφίκα δίνει 5+2 εκατομμύρια ευρώ για να τον φέρει ξανά στη Λισαβόνα από την Μπεσίκτας.

Έτοιμος να επιστρέψει στα πάτρια εδάφη είναι ο Ράφα Σίλβα, που σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, θα γίνει ξανά ποδοσφαιριστής της Μπενφίκα. O 32χρονος μεσοεπιθετικός αναμένεται να φορέσει ξανά την φανέλα των Αετών, που τα βρήκαν με την Μπεσίκτας για ένα ποσό της τάξης των πέντε εκατομμυρίων ευρώ - το οποίο δύναται να ανέβει στα επτά εάν ο πορτογαλικός σύλλογος παίξει τη νέα σεζόν στο Champions League.

Σημειώνεται ότι η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο είχε αφήσει ελεύθερο τον Σίλβα το καλοκαίρι του 2024, με εκείνον να γίνεται ποδοσφαιριστής των Μαύρων Αετών, ενώ το μακρινό 2016, είχε δαπανήσει 16 εκατομμύρια προκειμένου να τον αποκτήσει από την Μπράγκα! Σύνολο δηλαδή, πάντως από 20... χαρτιά, συν μία αποδέσμευση δίχως αντίτιμο.

Με το τουρκικό κλαμπ, ο Πορτογάλος μέτρησε 23 γκολ και 16 ασίστ σε 65 συμμετοχές, ωστόσο φέτος δεν έχει αγωνιστεί από τον Νοέμβριο λόγω προβλημάτων τραυματισμού. Μέχρι τότε βέβαια, είχε σκοράρει πέντε φορές και να σερβίρει τρία τέρματα σε 16 αγώνες.