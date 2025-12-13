Ρίο Άβε: Ήττα με... αποβολές Βρουσάι και Συλαϊδόπουλου
Την τέταρτη ήττα της στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας γνώρισε η Ρίο Άβε, καθώς η Βιτόρια Γκιμαράες πέρασε από την έδρα της με 1-0 και την άφησε στην 10η θέση. Σε ένα ματς που τόσο ο Μάριος Βρουσάι όσο και ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος αντίκρισαν την κόκκινη κάρτα.
Μάλιστα, η αποβολή του Βρουσάι ήταν αυτή που έκρινε κατά κάποιον τρόπο το ματς, καθώς ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού δέχθηκε δύο κίτρινες κάρτες μέσα σε 11 λεπτά, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες από το 29'. Στο 35', ο Καμαρά σκόραρε για την Γκιμαράες το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης. Ο Συλαϊδόπουλος από την άλλη, πήρε κόκκινη κάρτα για τις έντονες διαμαρτυρίες προς τον διαιτητή. Πέραν του Βρουσάι, βασικός ξεκίνησε και ο Νίκος Αθανασίου, ενώ λεπτά συμμετοχής πήραν οι Γιώργος Λιάβας και Αντώνης Παπακανέλλος.
