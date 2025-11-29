Μουρίνιο: Ξέσπασε ο Πορτογάλος μετά το νικητήριο γκολ του Παυλίδη (vid)
Η Μπενφίκα κατάφερε διατηρήσει την επαφή της με την πρωτοπόρο Πόρτο στην Primeira Liga χάρη στον Βαγγέλη Παυλίδη. Ο Έλληνας επιθετικός με δικό του γκολ στο 90+5' έδωσε το «τρίποντο» στους Αετούς που έκαναν μία απίθανη ανατροπή με την Νασιονάλ Μαδέιρα (1-2) μέσα σε έξι λεπτά.
Ο Ζοσέ Μουρίνιο καθόταν σε αναμμένα κάρβουνα βλέποντας την ομάδα του να προσπαθεί, αλλά να μην βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα μέχρι το 89'. Τα δύο γκολ που ακολούθησαν με αποκορύφωμα την ανατροπή από τον Παυλίδη «λύγισαν» τον Πορτογάλο που... ξέσπασε! Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Μουρίνιο έσπευσε να πανηγυρίσει με σφιγμένες γροθιές μαζί με τους παίκτες του φωνάζοντας χαρακτηριστικά «Αυτή είναι η Μπενφίκα ρε γαμ@το».
“Isto é o Benfica, c******!” — Mourinho pic.twitter.com/HRdMchqvGX— B24 (@B24PT) November 29, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.