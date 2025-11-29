Κάτι παραπάνω από ανακουφισμένος ήταν ο Ζοσέ Μουρίνιο μετά το γκολ του Βαγγέλη Παυλίδη που έδωσε τη νίκη στην Μπενφίκα στο ματς με την Νασιονάλ Μαδέιρα.

Η Μπενφίκα κατάφερε διατηρήσει την επαφή της με την πρωτοπόρο Πόρτο στην Primeira Liga χάρη στον Βαγγέλη Παυλίδη. Ο Έλληνας επιθετικός με δικό του γκολ στο 90+5' έδωσε το «τρίποντο» στους Αετούς που έκαναν μία απίθανη ανατροπή με την Νασιονάλ Μαδέιρα (1-2) μέσα σε έξι λεπτά.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο καθόταν σε αναμμένα κάρβουνα βλέποντας την ομάδα του να προσπαθεί, αλλά να μην βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα μέχρι το 89'. Τα δύο γκολ που ακολούθησαν με αποκορύφωμα την ανατροπή από τον Παυλίδη «λύγισαν» τον Πορτογάλο που... ξέσπασε! Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Μουρίνιο έσπευσε να πανηγυρίσει με σφιγμένες γροθιές μαζί με τους παίκτες του φωνάζοντας χαρακτηριστικά «Αυτή είναι η Μπενφίκα ρε γαμ@το».