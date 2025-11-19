Μπενφίκα: Ο Σιέλντερουπ καταδικάστηκε σε 14 ημέρες φυλάκισης με αναστολή για διακίνηση πορνογραφικού υλικού
Μερικές ημέρες πριν, ο Αντρέας Σιέλντερουπ της Μπενφίκα ομολόγησε την ενοχή του για διακίνηση παράνομου πορνογραφικού υλικού τον Μάιο του 2024, όταν αγωνιζόταν στην Δανία για λογαριασμό της Νόρντζελαντ.
Ο Νορβηγός διεθνής ποδοσφαιριστής καταδικάστηκε την Τετάρτη (19/11) σε 14 ημέρες φυλάκισης με αναστολή με την ποινή να περιλαμβάνει επίσης ένα έτος επιτήρησης. Το γεγονός ότι ο ίδιος είχε δηλώσει ένοχος έπαιξε καθοριστικό ρόλο, καθώς η τιμωρία του μειώθηκε κατά 10-20%, σύμφωνα με τον δικαστή.
Ο Σιέλντερουπ είχε κοινοποιήσει στο Snapchat ένα βίντεο διάρκειας 27 δευτερολέπτων, το οποίο περιείχε σεξουαλικό περιοχόμενο ανηλίκων. Ο ίδιος, με επίσημη τοποθέτησή του στα social media, είχε ζητήσει δημόσια συγγνώμη αναγνωρίζοντας το λάθος του, το οποίο χαρακτήρισε ως «ηλίθιο». Όπως είπε, το αφαίρεσε μόλις ενημερώθηκε από έναν φίλο του ότι το περιεχόμενο του βίντεο ήταν παράνομο.
🚨 Ministério Público da Dinamarca pediu 20 dias de prisão efetiva para Andreas Schjelderup, mas acabou condenado a 14 dias com pena suspensa. pic.twitter.com/dP9SOb1NRD— Cabine Desportiva (@CabineSport) November 19, 2025
