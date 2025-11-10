Το απίστευτο αυτογκόλ που πέτυχε ο Αραούχο στην αναμέτρηση της Μπενφίκα με τη Κάζα Πία! (vid)

Ένα απίστευτο αυτογκόλ πέτυχε ο αμυντικός της Μπενφίκα, Τόμας Αραούχο, στη χθεσινή αναμέτρηση των «αετών» εναντίoν της Κάζα Πία.

Η Μπενφίκα υποδέχθηκε το βράδυ της Κυριακής (09/11) στο «Ντα Λουζ» τη Κάζα Πία στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Liga Portugal, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να αναδεικνύεται ως ο πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης, έχοντας συμμετοχή και στα δύο γκολ των «αετών».

Η εμφάνιση αυτή του Έλληνα επιθετικού όμως δεν ήταν αρκετή, καθώς οι γηπεδούχοι παρά το γεγονός ότι προηγήθηκαν με 2-0 δεν κατάφεραν να πάρουν τη νίκη και ήρθαν ισόπαλοι με 2-2.

Ένα από τα highlights της αναμέτρησης προήλθε από το χαμένο πέναλτι της Κάζα Πία, που όμως μετατράπηκε σε αυτογκόλ από τον Αραούχο. Πιο συγκεκριμένα στο 65ο λεπτό του αγώνα οι φιλοξενούμενοι κερδίζουν πέναλτι, το οποίο ο Τουρμπίν το αποκρούει, με τον Πορτογάλο οπισθοφύλακα να παίρνει τη μπάλα και στη προσπάθεια του να τη διώξει σε άουτ, τη στέλνει κατευθείαν στα δίχτυα του Ουκρανού τερματοφύλακα.

H Μπενφίκα μετά από το νέο αυτό «στραβοπάτημα» κόντρα στη Πία βρίσκεται πλέον στη 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα και τους 25 βαθμούς, στο -6 από τη πρωτοπόρο Πόρτο που φέτος έχει σημειώσει μόνο μία ήττα σε όλες τις διοργανώσεις, αυτή με 2-0 από τη Νότιγχαμ Φόρεστ στη League Phase του Europa League.