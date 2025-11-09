Σε δίκη για τη διακίνηση παράνομου πορνογραφικού υλικού θα οδηγηθεί ο Αντρέας Σιέλντερουπ της Μπενφίκα.

Δεν δίστασε να αναλάβει τις ευθύνες του για το μεγάλο λάθος του ο Αντρέας Σιέλντερουπ της Μπενφίκα. Ο Δανός επιθετικός διώκεται ποινικά στην πατρίδα του για τη διακίνηση παράνομου πορνογραφικού υλικού πριν δύο χρόνια, όταν ήταν 19 ετών.

Ο Σιέλντερουπ με μήνυμά του στα social media παραδέχθηκε την ενοχή του για την κοινοποίηση ενός video ερωτικού περιεχόμενου που περιελάμβανε ανήλικα άτομα. Ο Δανός προέβη στη συγκεκριμένη δήλωση μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης σε Μέσα της πατρίδας του.

Αναλυτικά το μήνυμα του Σιέλντερουπ:

«Αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη για ό,τι συνέβη και για ό,τι έκανα, αλλά είναι σημαντικό για μένα να κατανοήσετε το πλαίσιο του επεισοδίου. Εκείνη την εποχή ζούσα στη Δανία. Έλαβα ένα σύντομο βίντεο και, χωρίς να το σκεφτώ δεύτερη φορά, το προώθησα σε έναν φίλο λίγα δευτερόλεπτα αργότερα. Ανταλλάσσαμε πάντα αστεία και μιμίδια, όπως κάνουν πολλοί έφηβοι. Όταν έλαβα αυτό το βίντεο και το προώθησα, το έκανα όπως συνήθως – χωρίς να συνειδητοποιήσω ότι αυτό ήταν διαφορετικό. Είδα μόνο τα πρώτα δευτερόλεπτα, όχι αυτό που έδειχνε το βίντεο μετά από λίγο.

Ο φίλος μου, που είδε το βίντεο λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, είπε αμέσως ότι ήταν παράνομο να το στείλω, οπότε το διέγραψα αμέσως.Δυστυχώς, εκείνη τη στιγμή, δεν σκέφτηκα τις συνέπειες, ούτε ότι θα μπορούσε να είναι παράνομο να το μοιραστώ. Έπρεπε να είχα καταλάβει τη σοβαρότητα της κατάστασης, αλλά δεν το έκανα τότε. Η μόνη εξήγηση που έχω είναι ότι σοκαρίστηκα όταν είδα δύο νέους ανθρώπους σε ένα βίντεο παλιάς ποιότητας και το προώθησα σε έναν φίλο χωρίς να το σκεφτώ δεύτερη φορά.

Η πρόθεσή μου δεν ήταν να αποκαλύψω τίποτα ή να βλάψω τα άτομα που εμπλέκονταν. Ήταν ένα ηλίθιο, μεμονωμένο λάθος, για το οποίο λυπάμαι βαθιά. Όταν η δανική αστυνομία επικοινώνησε μαζί μου φέτος σχετικά με την υπόθεση, είπα την αλήθεια και συνεργάστηκα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Έχω κατηγορηθεί για το αδίκημα και πιθανότατα θα καταδικαστώ σύντομα – πιθανότατα με αναστολή της ποινής.

Δεν έχω δικαιολογίες. Αυτό που έκανα στη Δανία τότε ήταν παράνομο και λάθος. Αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη για αυτό και ελπίζω ότι το λάθος μου θα οδηγήσει άλλους ανθρώπους να μην κάνουν το ίδιο λάθος αφού ακούσουν ή διαβάσουν την ιστορία μου. Ελπίζω ότι θα το σκεφτούν δύο φορές πριν μοιραστούν κάτι που δεν πρέπει να μοιραστεί. Πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τους ανθρώπους που επηρεάστηκαν από το βίντεο. Στη συνέχεια, από τους φίλους μου, την οικογένειά μου, τους εργοδότες μου, τη χώρα μου και όλους τους θαυμαστές που απογοήτευσα.

Αυτή τη στιγμή, θα ήθελα να μπορούσα να γυρίσω πίσω στο χρόνο και να διορθώσω το λάθος μου. Δεν είχα κάνει ποτέ τίποτα παράνομο στο παρελθόν, ούτε είχα καμία επαφή με την αστυνομία, οπότε αυτό ήταν ένα μεγάλο σοκ για μένα για πολύ καιρό».