Παυλίδης: Η «A Bola» τον μετέτρεψε σε καρτούν με εκπληκτική καρικατούρα
Η αλήθεια είναι ότι όσα κάνει ο Βαγγέλης Παυλίδης στην Πορτογαλία με τη φανέλα της Μπενφίκα είναι κάπως βγαλμένα από... καρτούν. Και ίσως για αυτό η δημοφιλής πορτογαλική ιστοσελίδα «A Bola» αποφάσισε να μετατρέψει τον ασταμάτητο Έλληνα φορ σε έργο που θαρρείς ξεπετάχτηκε από κάποιο κόμικ.
Οι Πορτογάλοι αφιέρωσαν στον Παυλίδη με εκπληκτική καρικατούρα, την οποία δημιούργησε ο καλλιτέχνης Ρικάρντο Γκαλβάο, και τη δημοσίευσαν στα social media.
Pavlidis✨ Figura da jornada 9— A BOLA (@abolapt) October 30, 2025
Por Ricardo Galvão 🖋 pic.twitter.com/y1RKJTrlEj
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.