Παυλίδης: Η «A Bola» τον μετέτρεψε σε καρτούν με εκπληκτική καρικατούρα

Παυλιδής σκόρερ

Από το γήπεδο στο... ψηφιακό χαρτί ο Βαγγέλης Παυλίδης που έγινε πρωταγωνιστής σε καρικατούρα της A Bola.

Η αλήθεια είναι ότι όσα κάνει ο Βαγγέλης Παυλίδης στην Πορτογαλία με τη φανέλα της Μπενφίκα είναι κάπως βγαλμένα από... καρτούν. Και ίσως για αυτό η δημοφιλής πορτογαλική ιστοσελίδα «A Bola» αποφάσισε να μετατρέψει τον ασταμάτητο Έλληνα φορ σε έργο που θαρρείς ξεπετάχτηκε από κάποιο κόμικ.

Οι Πορτογάλοι αφιέρωσαν στον Παυλίδη με εκπληκτική καρικατούρα, την οποία δημιούργησε ο καλλιτέχνης Ρικάρντο Γκαλβάο, και τη δημοσίευσαν στα social media.

