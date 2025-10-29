Η Ρίο Άβε του Συλαϊδόπουλου έπαιξε... Playstation και σκόραρε γκολ μετά από 20 πάσες (vid)
Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευχαρίστηση για έναν προπονητή από το να βλέπει την ομάδα του να σκοράρει ένα γκολ ακολουθώντας πράγματα που έχουν δουλέψει πριν στην προπόνηση.
Ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος βίωσε αυτή ακριβώς τη χαρά το περασμένο Σάββατο (25/10), όταν είδε την ομάδα του Ρίο Άβε να επικρατεί με 2-1 στην έδρα της Εστρέλα με ανατροπή και το δεύτερο γκολ, που ολοκληρώθηκε με ελληνική συνεργασία (ασίστ Ντόι, γκολ Βρουσία) να είναι αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς.
Η ομάδα του Έλληνα τεχνικού έκανε ούτε μία, ούτε δύο, αλλά 20 ολόκληρες πάσες πριν έρθει η στιγμή της εκτέλεσης από τον Έλληνα εξτρέμ. Σωστές μεταβιβάσεις, συνεχείς κίνηση, αλλαγές πλευρά, η φάση αυτή τα είχε πραγματικά όλα.
Το βίντεο με το υπέροχο γκολ της Ρίο Άβε
👀 Contaste? Foram 20 passes antes do golo.
Futebol com paciência, precisão e paixão! ⚽
🎥 @sporttvportugal #RemamosJuntos #rioavefc pic.twitter.com/XjACL84uHX— Rio Ave FC (@RioAve_FC) October 28, 2025
