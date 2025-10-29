Η Ρίο Άβε του Συλαϊδόπουλου έπαιξε... Playstation και σκόραρε γκολ μετά από 20 πάσες (vid)

Η Ρίο Άβε πέρασε από την έδρα της Εστρέλα με 2-1 κάνοντας ανατροπή και το δεύτερο γκολ που πέτυχε ο Βρουσάι ήταν πραγματικό... ποίημα.

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευχαρίστηση για έναν προπονητή από το να βλέπει την ομάδα του να σκοράρει ένα γκολ ακολουθώντας πράγματα που έχουν δουλέψει πριν στην προπόνηση.

Ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος βίωσε αυτή ακριβώς τη χαρά το περασμένο Σάββατο (25/10), όταν είδε την ομάδα του Ρίο Άβε να επικρατεί με 2-1 στην έδρα της Εστρέλα με ανατροπή και το δεύτερο γκολ, που ολοκληρώθηκε με ελληνική συνεργασία (ασίστ Ντόι, γκολ Βρουσία) να είναι αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς.

Η ομάδα του Έλληνα τεχνικού έκανε ούτε μία, ούτε δύο, αλλά 20 ολόκληρες πάσες πριν έρθει η στιγμή της εκτέλεσης από τον Έλληνα εξτρέμ. Σωστές μεταβιβάσεις, συνεχείς κίνηση, αλλαγές πλευρά, η φάση αυτή τα είχε πραγματικά όλα.