Ο Μήτρογλου παρακολουθήσε το χατ τρικ του Παυλίδη κι έβγαλε φωτογραφία με Μουρίνιο

Ο Κώστας Μήτρογλου είδε από κοντά το χατ τρικ του Παυλίδη στο παιχνίδι με την Αρούκα κι έπειτα έβγαλε φωτογραφία με τον Ζοσέ Μουρίνιο και τα παιδιά του.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και της Μπενφίκα, Κώστας Μήτρογλου βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου (25/10) στο «Ντα Λουζ» της Μπενφίκα για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση των «αετών» κόντρα στην Αρούκα.

Έτσι είδε από πρώτο χέρι έναν άλλον Έλληνα, τον Βαγγέλη Παυλίδη να σκοράρει ακόμη ένα χατ τρικ, το τρίτο του με τα χρώματα της Μπενφίκα και να οδηγεί την ομάδα του στη νίκη με 5-0 φέρνοντάς την σε απόσταση βολής από την Πόρτο (έναν βαθμό).

Ύστερα από την λήξη της αναμέτρησης, ο Κώστας Μήτρογλου πήρε τα παιδιά του και πήγε να βγάλει μία αναμνηστική φωτογραφία με το νέο προπονητή της Μπενφίκα, Ζοσέ Μουρίνιο, την οποία και μοιράστηκε με τους ακόλουθούς του στα social media.

Δείτε την φωτογραφία του Μήτρογλου με τον Μουρίνιο