Μετά από μήνες αγωνιστικής απραξίας, ο Ρούμπεν Σεμέδο ετοιμάζεται να επιστρέψει στη δράση για λογαριασμό της Αβές που απέκτησε τον άλλοτε παίκτη του Ολυμπιακού.

Νέα προσθήκη για την Αβές, μεσούσης της σεζόν, καθώς η πορτογαλική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του γνώριμού μας Ρούμπεν Σεμέδο.

Ο 31χρονος Πορτογάλος αμυντικός και άλλοτε ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, είχε μείνει χωρίς ομάδα από το καλοκαίρι, όταν και αποχώρησε από την Αλ Μαρκίγια από το Κατάρ. Η Αβές είναι στην τελευταία θέση του πρωταθλήματος Πορτογαλίας με μόλις έναν βαθμό και έχει να ανέβει ένα βουνό προκειμένου να σωθεί.

«Ξέρουμε όλοι πόσο δύσκολη είναι η θέση της Αβές, αλλά μου αρέσουν οι προκλήσεις! Η επιμονή και η προθυμία του συλλόγου με βοήθησαν επίσης. Πέρασε μεγάλο μέρος της καριέρας μου εκτός Πορτογαλίας και ήθελα να επιστρέψω. Αυτές οι προκλήσεις, που σχεδόν κανείς δεν έχει πίστη, μου αρέσουν. Πιστεύω ότι θα ανατρέψουμε την κατάσταση», είναι τα πρώτα λόγια του Σεμέδο ως παίκτης της Αβές. Μέλημά του πλέον είναι να προστατέψει την άμυνα της νέας του ομάδας κάτι που μεταξύ άλλων σημαίνει να βάλει... στοπ στους Έλληνες επιθετικούς που αγωνίζονται στην Πορτογαλία, Βαγγέλη Παυλίδη και Φώτη Ιωαννίδη!