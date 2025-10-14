Ρούμπεν Σεμέδο: Συνεχίζει την καριέρα του στην πορτογαλική Αβές ο πρώην «ερυθρόλευκος»
Νέα προσθήκη για την Αβές, μεσούσης της σεζόν, καθώς η πορτογαλική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του γνώριμού μας Ρούμπεν Σεμέδο.
Ο 31χρονος Πορτογάλος αμυντικός και άλλοτε ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, είχε μείνει χωρίς ομάδα από το καλοκαίρι, όταν και αποχώρησε από την Αλ Μαρκίγια από το Κατάρ. Η Αβές είναι στην τελευταία θέση του πρωταθλήματος Πορτογαλίας με μόλις έναν βαθμό και έχει να ανέβει ένα βουνό προκειμένου να σωθεί.
«Ξέρουμε όλοι πόσο δύσκολη είναι η θέση της Αβές, αλλά μου αρέσουν οι προκλήσεις! Η επιμονή και η προθυμία του συλλόγου με βοήθησαν επίσης. Πέρασε μεγάλο μέρος της καριέρας μου εκτός Πορτογαλίας και ήθελα να επιστρέψω. Αυτές οι προκλήσεις, που σχεδόν κανείς δεν έχει πίστη, μου αρέσουν. Πιστεύω ότι θα ανατρέψουμε την κατάσταση», είναι τα πρώτα λόγια του Σεμέδο ως παίκτης της Αβές. Μέλημά του πλέον είναι να προστατέψει την άμυνα της νέας του ομάδας κάτι που μεταξύ άλλων σημαίνει να βάλει... στοπ στους Έλληνες επιθετικούς που αγωνίζονται στην Πορτογαλία, Βαγγέλη Παυλίδη και Φώτη Ιωαννίδη!
Um reforço extra para a 𝗱𝗲𝗳𝗲𝘀𝗮 🔗 do AFS!— Liga Portugal (@ligaportugal) October 14, 2025
Rúben Semedo assina ✍️ pelo clube da Vila das Aves! Vai ter sucesso?
📸 AFS #AFS pic.twitter.com/i9Vmoi7HCk
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.