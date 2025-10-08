Ο Αντρέ Βίλας Μπόας προανήγγειλε νομικές ενέργειες της Πόρτο κατά του Βαγγέλη Παυλίδη για την αγκωνιά του στο πορτογαλικό ντέρμπι.

Ο πρόεδρος της Πόρτο, Αντρέ Βίλας Μπόας, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά τη διαιτησία του Μιγκέλ Νογκέιρα και του Μπρούνο Εστέβες ,που ήταν στο VAR, στο ντέρμπι με την Μπενφίκα την Κυριακή (5/10).

Μάλιστα, ο ισχυρός άνδρας των «Δράκων» υποστήριξε πως ο Παυλίδης προέβη σε μία πράξη ανάρμοστης συμπεριφοράς, η οποία προκάλεσε αναστάτωση και οργή στις τάξεις της ομάδας του, γνωστοποιώντας πως η ομάδα του, αλλά και ο ίδιος θα καταθέσουν επίσημη καταγγελία κατά του Έλληνα επιθετικού.

Συγκεκριμένα, ο Βίλας Μπόας χαρακτήρισε το περιστατικό πιο σοβαρό ακόμη και από το αμφισβητούμενο πέναλτι υπέρ του Ντενίζ Γκιουλ, λέγοντας πως οι οπαδοί της Πόρτο έχουν κάθε λόγο να είναι εξοργισμένοι. Παράλληλα, εξαπέλυσε σκληρή κριτική στο VAR, το οποίο περιέγραψε ως «απολύτως αποτυχημένο».

«Το VAR δεν λειτουργεί σε όλα τα επίπεδα. Έπρεπε να καλέσει τον διαιτητή να αναλύσει τη φάση. Λυπάμαι που δεν το έκανε», δήλωσε με έντονη απογοήτευση, προσθέτοντας ότι η τεχνολογία πρέπει να παρεμβαίνει σε κρίσιμες στιγμές ενός τόσο μεγάλου αγώνα. Η επίθεση του Παυλίδη ήταν σοβαρή και η Πόρτο θα καταθέσει καταγγελία, γιατί ήταν βίαιη ενέργεια που θα μπορούσε να τραυματίσει τον ποδοσφαιριστή μας. Το VAR έπρεπε να επέμβει».

Όπως αποκαλύπτουν τα πορτογαλικά δημοσιεύματα, ο ισχυρός άντρας των Δράκων έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς τον Πέδρο Προένσα, πρόεδρο της Ομοσπονδίας, για τις διαιτητικές αποφάσεις που έχουν επηρεάσει την Πόρτο, λέγοντας:

«Αν ο στόχος είναι να ενωθεί το ποδόσφαιρο, τέτοιες παρασκηνιακές κινήσεις δεν μπορούν να αγνοηθούν. Αν όντως έγινε αυτή η συνάντηση, έχουμε όλοι δικαίωμα να ξέρουμε ποιοι συμμετείχαν. Αν θέλει να ενώσει το ποδόσφαιρο, πρέπει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του και να επιβάλει την εξουσία του μια και καλή».