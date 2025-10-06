Χωρίς νικητή τελείωσε το ντέρμπι ανάμεσα σε Πόρτο και Μπενφίκα στο «Ντραγκάο», καθώς οι δύο ομάδες δημιούργησαν ελάχιστα και «κόλλησαν» στο 0-0. Αγωνίστηκε σε όλο το ματς ο Βαγγέλης Παυλίδης.

Το Classico της Πορτογαλίας μεταξύ της Πόρτο και της Μπενφίκα ήταν «άσφαιρο», έληξε 0-0 και οι Δράκοι -που τους χάλασε το νικηφόρο σερί- διατήρησαν διαφορά ασφαλείας τριών βαθμών από την Σπόρτινγκ και τεσσάρων από τους Αετούς του Ζοσέ Μουρίνιο. Σε ένα ματς με λίγες φάσεις, ο Βαγγέλης Παυλίδης ξεκίνησε βασικός, αλλά ήταν καλά κλεισμένος από τους αμυντικούς της Πόρτο.

Χωρίς πολλά-πολλά ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο, με την Πόρτο να παίρνει τις πρωτοβουλίες για να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις και την Μπενφίκα από την άλλη να ψάχνει τη στιγμή της στις αντεπιθέσεις. Πιο κοντά στο προβάδισμα έφτασαν οι Δράκοι στο 34ο λεπτό, όταν το σουτ του Πεπέ υπό καλές προϋποθέσεις πέρασε πάνω από την εστία του Τρούμπιν.

Βελτιωμένη η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο στο δεύτερο μέρος, άρχισε να... ξεθαρρεύει και αφού πρώτα ισορρόπησε, ήταν εκείνη που άγγιξε το γκολ. Στο 64', ο Σουντάκοβ εκτέλεσε το φάουλ και ο Κίβιορ στην προσπάθειά του να διώξει την μπάλα την έστειλε στο οριζόντιο δοκάρι του Κόστα που την είδε ανακουφισμένος να περνάει άουτ. Η Πόρτο απάντησε με το ίδιο νόμισμα έχοντας δοκάρι στο 90+2' με τον Ροντρίγκο Μόρα σε μία μοναδική ευκαιρία να αρπάξει τους τρεις βαθμούς.