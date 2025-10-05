Πορτογαλία: «Χαλάστρα» στο 90΄+6΄για τη Σπόρτινγκ του Ιωαννίδη, πρώτη νίκη για τη Ρίο Άβε του Συλαϊδόπουλου
Τη νίκη μέσα από τα χέρια της έχασε η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η οποία ισοφαρίστηκε στο 90΄+6΄ σε 1-1 από τη Μπράγκα και δεν κατάφερε να πιάσει στην κορυφή την πρωτοπόρο Πόρτο, ενόψει του ντέρμπι των Δράκων με τη Μπενφίκα. Το μοναδικό γκολ των Λιονταριών σημείωσε ο Λουίς Σουάρες στο 19΄, ο οποίος στο 73΄πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου κι έδωσε τη θέση του στον Φώτη Ιωαννίδη.
Όλα έδειχναν πως η Σπόρτινγκ εύκολα ή δύσκολα θα έπαιρνε το τρίποντο, όμως στις καθυστερήσεις οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι που μετέτρεψε σε γκολ ο Σάλασαρ για το τελικό 1-1 που κράτησε τα Λιοντάρια στο -3 από την κορυφή.
Έσπασε το ρόδι η Ρίο Άβε του Συλαϊδόπουλου
Νωρίτερα η Ρίο Άβε του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα, επικρατώντας 3-0 επί της Τοντέλα. Με τους Βρουσάι, Ντόι και Αθανασίου στο αρχικό σχήμα και τον Λιάβα να περνάει αλλαγή στο 61΄, οι γηπεδούχοι διέλυσαν με 3-0 την αντίπαλό τους και έσπασαν το ρόδι στην Πορτογαλία για να ανέβουν στην 12η θέση της βαθμολογίας.
Τα γκολ της νίκης για την ομάδα του Συλαϊδόπουλου οι Σπίκιτς και Αντρέ Λουίζ στο πρώτο μέρος, προτού ο Κλέιτον διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα στο 73΄.
