Ρίο Άβε: Νέα πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου η Αλεξαντρίνα Κρουζ
Η Αλεξαντρίνα Κρουζ είναι η νέα πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ρίο Άβε, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της πορτογαλικής ομάδας. Η Κρουζ βρίσκεται στον σύλλογο εδώ και 21 χρόνια, ενώ το 2023 έγινε η πρώτη γυναίκα στην Πορτογαλία που ανέλαβε χρέη Προέδρου σε ομάδα πρώτης κατηγορίας.
Η ανακοίνωση της Ρίο Άβε
«Η Ρίο Άβε ανακοινώνει ότι διόρισε την Αλεξαντρίνα Κρουζ ως πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις διαφάνειας που προβλέπονται στο νομικό καθεστώς τις αθλητικές εταιρείες, το οποίο εγκρίθηκε το 2023.
Ούσα Πρόεδρος της Ρίο Άβε από τον Ιούλιο του 2023, η Αλεξαντρίνα Κρουζ εργάζεται στον σύλλογο εδώ και 21 χρόνια.
Ως η πρώτη γυναίκα που εξελέγη Πρόεδρος ποδοσφαιρικού συλλόγου Α' κατηγορίας στην Πορτογαλία, το 2024 ανακηρύχθηκε από το Forbes ως μία από τις σαράντα πιο επιδραστικές γυναίκες στον αθλητισμό, κυρίως για τον μοναδικό και επιδραστικό ρόλο της στο ποδόσφαιρο που παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανδροκρατούμενος χώρος.
Η Αλεξαντρίνα Κρουζ έχει ήδη αναλάβει τα καθήκοντά της και είναι πλέον υπεύθυνη για την διαχείριση της εταιρείας».
Alexandrina Cruz é a nova Presidente da Rio Ave FC SAD.— Rio Ave FC (@RioAve_FC) October 3, 2025
📄 https://t.co/uEWLDyp4ty pic.twitter.com/pSvDkWOJho
