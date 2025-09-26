Ο Ζοσέ Μουρίνιο κλήθηκε να απαντήσει σε δημοσιογράφους για τον Παυλίδη και τους υπόλοιπους στράικερ της Μπενφίκα, καθώς και για τις φήμες περί μεταγραφής του Καρίμ Μπενζεμά στους «Αετούς».

Μετά το στραβοπάτημα της Μπενφίκα του Ζοσέ Μουρίνιο και του Βαγγέλη Παυλίδη απέναντι στη Ρίο Άβε του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου, με το τελικό 1-1 να διαμορφώνεται στις καθυστερήσεις του αγώνα στο «Ντα Λουζ», ο Special One κλήθηκε να σχολιάσει την απόδοση της ομάδας του και ειδικότερα για τη θέση των επιθετικών.

Συγκεκριμένα, ρωτήθηκε από τους ρεπόρτερ αν θα ήθελε τον Καρίμ Μπενζεμά στη Μπενφίκα, καθώς δημοσιεύματα από το εξωτερικό συνδέουν τον Γάλλο σταρ με την πορτογαλική ομάδα, διότι εμφανίζεται δυσαρεστημένος από τη ζωή στη Σαουδική Αραβία και σκέφτεται να αποχωρήσει από την Αλ Ιτιχάντ. Να θυμίσουμε ότι ο Μουρίνιο είχε συνεργαστεί με τον κάτοχο της Χρυσής Μπάλας στη Ρεάλ Μαδρίτης την περίοδο 2010–2013.

Ο 62χρονος τεχνικός, ωστόσο, διέψευσε αυτά τα σενάρια, τονίζοντας πως είναι απόλυτα ικανοποιημένος από τους τρεις επιθετικούς που έχει. Οι τρεις φορ είναι: ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο Φράνκο Ιβάνοβιτς και ο Ενρίκε Αραούχο. Επίσης, ξεκαθάρισε πως δεν προτίθεται να κινηθεί για ενίσχυση στην επιθετική γραμμή κατά το μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μουρίνιο για Μπενζεμά και Παυλίδη

«Όχι, δεν σκέφτομαι καν την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Είπα ότι η Μπενφίκα είχε καλή ομάδα, και εξακολουθώ να πιστεύω ότι έχουμε καλή ομάδα. Οι τρεις επιθετικοί είναι πολύ καλοί. Όταν παίζεις απέναντι σε ένα αμυντικό τείχος, όπως εναντίον της Ρίο Άβε, μερικές φορές δεν μπορείς να συνδεθείς, δεν μπορείς να υποστηρίξεις, δεν μπορείς να πάρεις δύσκολες πάσες. Μερικές φορές η παρουσία ενός τέτοιου παίκτη αξίζει ένα γκολ, δύο βαθμούς. Προφανώς, δεν το έχουμε αυτό αυτή τη στιγμή, αλλά μακριά από μένα να σκέφτομαι την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, μακριά από μένα να ζητάω οτιδήποτε. Η δουλειά μου δεν είναι να ζητάω τίποτα. Η δουλειά μου είναι να αναπτύξω αυτό που έχουμε στο έπακρο».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον Καρίμ Μπενζεμά λέγοντας:

«Ήταν η πρώτη φορά που άκουσα το όνομά του και την πιθανότητα. Όσο ήμουν στη Φενέρμπαχτσε δώσαμε ένα φιλικό εναντίον της ομάδας του, μιλήσαμε λίγο. Το τελευταίο πράγμα που έχει στον ορίζοντα είναι η επιστροφή του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και, σε αυτήν την περίπτωση, σε μια ομάδα σαν τη δική μας. Θα μείνει εκεί. Ήταν χαρούμενος και έχει κερδίσει τίτλους, βρίσκεται σε μια αξιοζήλευτη οικονομική κατάσταση. Όταν αφήνεις το κορυφαίο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, σε αυτή την ηλικία, για τη Σαουδική Αραβία, δεν νομίζω ότι ο στόχος είναι η επιστροφή. Αν μου μιλήσετε για νεότερα παιδιά που φεύγουν και μετά από δύο ή τρία χρόνια βρίσκονται σε ηλικία επιστροφής στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ναι. Αλλά παίκτες σαν τον Καρίμ, όχι. Αυτή η ιστορία, αν και δεν έχω ρωτήσει κανέναν εσωτερικά... θα τολμούσα σχεδόν να πω ότι δεν υπάρχει πιθανότητα, ούτε καταλαβαίνω ακριβώς πώς το όνομα του Καρίμ έφτασε σε αυτό το σημείο».