Πιστός στην Σίτι ο Γκουαρδιόλα, παρά το ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα (pic)

Ο Τζουάν Λαπόρτα, αφού όπως φαίνεται τακτοποίησε την εκκρεμότητα με την ανανέωση του συμβολαίου του Λιονέλ Μέσι, έχει ξεκινήσει τον σχεδιασμό της ομάδας, ενόψει της αγωνιστικής σεζόν.

Ο πρόεδρος των «μπλαουγκράνα» συναντήθηκε με τον Ρόναλντ Κούμαν, τον οποίο, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, ενημέρωσε πως δεν θα βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας τη νέα σεζόν. Ο Λαπόρτα έχει μεγαλεπήβολα σχέδια για τον πάγκο της Μπαρτσελόνα, καθώς θέλει να φέρει πίσω τον Πεπ Γκουαρδιόλα, με όποιες δυσκολίες και αν υπάρχουν.

Ωστόσο, ο Ισπανός προπονητής δεν έχει καμία πρόθεση να αποχωρήσει από την Μάντσεστερ Σίτι, ακόμη και αν έβρισκε το τελευταίο κομμάτι του παζλ του «Έτιχαντ» και κέρδιζε το Champions League.

Μάλιστα, ο Γκουαρδιόλα, έχει ξεκινήσει ήδη τον μεταγραφικό σχεδιασμό των «Πολιτών» για τη νέα σεζόν μαζί με την διοίκηση, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την προσήλωσή του στο άμεσο μέλλον.

