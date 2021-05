Ο «Φαραώ» έχασε το Χρυσό Παπούτσι στην τελευταία αγωνιστική για ένα γκολ, καθώς ο Κέιν έφτασε στα 23 τέρματα σκοράροντας απέναντι στη Λέστερ, τη στιγμή που ο Σαλάχ δεν βρήκε δίχτυα κόντρα στην Πάλας στο «Άνφιλντ».

Ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ της Λίβερπουλ σταμάτησε φέτος στα 22 γκολ, για τρίτη σεζόν στην Premier έφτασε στα 20+ για να γίνει ο μοναδικός που το έχει πετύχει με την κόκκινη φανέλα και ν' αναδειχθεί κορυφαίος από τον κόσμο.

Σε 51 αναμετρήσεις για την ποδοσφαιρική χρονιά 20202-2021, ο Σαλάχ πέτυχε συνολικά 31 γκολ και είχε και 6 ασίστ, έχοντας φτάσει πλέον έπειτα από τέσσερις σεζόν στην Λίβερπουλ, στα 125 τέρματα και τις 47 ασίστ σε 203 παιχνίδια.

Our @StanChart Player of the Season for 2020/21 is @MoSalah! What a class act pic.twitter.com/LDXTbLAsd5

— Liverpool FC (@LFC) May 25, 2021