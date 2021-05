Επανέφερε τη Μάντσεστερ Σίτι στην κορυφή, εξέλιξε την προπονητική του φιλοσοφία, χάρισε μια ανανεωμένη και άκρως ελκυστική βερσιόν των Πολιτών. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα πέτυχε πολλά τη φετινή σεζόν, με πρώτο και καλύτερο την κατάκτηση του πρωταθλήματος έπειτα από το 2019, του τρίτου από τον ερχομό του στο Νησί το 2016. Κάπως έτσι, δεν άφησε περιθώρια για… διλήμματα στην Ένωση Προπονητών της Αγγλίας (LMA), η οποία και τον ανέδειξε Προπονητή της Χρονιάς για το 2021.

Ο Καταλανός τεχνικός, ο οποίος θα διεκδικήσει και το πρώτο του Champions League μετά από μια δεκαετία στον τελικό του «Ντραγκάο» κόντρα στην Τσέλσι (29/5, 22:00, Cosmotesports1HD), πρόσθεσε το δεύτερο ανάλογο βραβείο στη συλλογή του, μετά από εκείνο που είχε κατακτήσει το 2018.

Παράλληλα, μπήκε στο Top-5 των προπονητών με τα περισσότερα βραβεία της LMA, ισοφαρίζοντας τους Αρσέν Βενγκέρ και Στιβ Κόπελ με 2 (1ος με πέντε κατακτήσεις ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, ακολουθεί ο Ντέιβιντ Μόγιες με 3).

Την τελευταία πενταετία τον τίτλο έχουν κερδίσει οι Γιούργκεν Κλοπ (2020), Κρις Γουάιλντερ (2019), Αντόνιο Κόντε (2017) και Κλαούντιο Ρανιέρι (2016).

Our boss

Congrats to Pep, the @LMA_Managers Manager of the Year!

#ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/fVH9Iay1AK

— Manchester City (@ManCity) May 24, 2021