Οπαδός της Γουλβς συνελήφθη για ρατσιστική επίθεση στον Ρίο Φέρντιναντ (vid)

Μέσω των social media ο Ρίο Φέρντιναντ, γνωστοποίησε ότι έπεσε θύμα ρατσιστικής επίθεσης από οπαδό της Γουλβς κατά την παρουσία του στο «Μολινό», στον αγώνα των Λύκων με την Γιουνάιτεντ (1-2).

«Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ήταν φανταστικό να βλέπουμε τους οπαδούς πίσω στα γήπεδα. Ωστόσο, ένας οπαδός της Γουλβς μόλις πετάχτηκε για να με φωνάξει μαϊμού. Πρέπει να απορριφθείτε από το ποδόσφαιρο και να εκπαιδεύσετε. Ελάτε να με συναντήσετε και θα σας βοηθήσω να καταλάβετε πώς είναι να κακοποιείσαι φυλετικά!», έγραψε χαρακτηριστικά στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ο θρύλος των «κόκκινων διαβόλων».

The last couple weeks, it’s been unreal to see fans back. However To the Wolves fan who has just been thrown out for doing a monkey chant at me. You need to be dismissed from football & educated. Come meet me & I will help you understand what it feels like to be racially abused! — Rio Ferdinand (@rioferdy5) May 23, 2021

Οι αστυνομικές Αρχές στα Δυτικά Μίντλαντς, κινήθηκαν άμεσα και προχώρησαν στην σύλληψη ενός 31χρονου άνδρα, ο οποίος κρυβόταν πίσω από την ρατσιστική επίθεση στον Φέρντιναντ.

«Ένας 31χρονος άνδρας συνελήφθη στον αγώνα της Γουλβς εναντίον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το απόγευμα της Κυριακής (23/5) μετά από μια ρατσιστική χειρονομία στο Ρίο Φέρντιναντ. Δεν θα ανεχτούμε το έγκλημα μίσους στο ποδόσφαιρο», αναφέρει η ανακοίνωση της Αστυνομίας.

#ARRESTED | A 31-year-old man has been arrested at the @Wolves v @ManUtd match this afternoon after a racist gesture was directed at @rioferdy5 We will not tolerate football hate crime @StuartWardWMP — West Midlands Police (@WMPolice) May 23, 2021

Από την πλευρά της η Γουλβς, φρόντισε να απολογηθεί στον παλαίμαχο Άγγλο αμυντικό.

«Λυπούμαστε βαθιά Ρίο. Αυτό το άτομο δεν αντιπροσωπεύει το σύλλογό μας, τους υποστηρικτές μας ή τις αξίες μας. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι αυτό το άτομο συνελήφθη από την Αστυνομία των Δυτικών Μίντλαντς, την οποία θα υποστηρίξουμε για να διασφαλίσουμε ότι θα ληφθεί η ισχυρότερη δράση, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης συμμετοχής στον σύλλογό μας».

We are deeply sorry Rio. This person does not represent our club, our supporters or our values. We can confirm that this individual has been arrested by @WMPolice, who we will support to ensure that the strongest action is taken, including a lifetime ban from our club. https://t.co/O17p87QzZ0 — Wolves (@Wolves) May 23, 2021